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Британец нашел пропавший малайзийский Boeing
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Британец заявил, что нашел пропавший малайзийский Boeing 

РИА Новости + ещё 2 7 часов назад
Британский следопыт Ян Уилсон в интервью изданию Daily Star заявил, что обнаружил малайзийский лайнер рейса MH370, который таинственно исчез четыре года назад.
По словам исследователя, он наткнулся на объект, напоминающий пассажирский лайнер, в одном из труднодоступных районов Камбоджи, рассматривая спутниковые карты Google Maps.
Уилсон не сомневается в том, что это малайзийский Boeing 777-200, который пропал 8 марта 2014 года по пути из Куала-Лумпура в Пекин.
По очертаниям на снимках Google Maps обнаруженный объект похож на самолет, при этом его длина 70 метров, а не 63 метра, как у модели Boeing 777-200, что, по словам Уилсона, объясняется вероятным разрушением хвостовой части лайнера при падении.
При этом исследователь опроверг версию, согласно которой на снимке мог быть запечатлен пролетающий над джунглями пассажирский самолет. По его словам, он проверил данное предположение, воспользовавшись одной из функций Google Earth, и выяснил, что объект лежит на поверхности.
Уилсон добавил, что хотел бы самостоятельно добраться до предполагаемого места крушения, так как занимающиеся поисками малазийские и австралийские спасатели не принимают гипотезы энтузиастов во внимание.
Авиалайнер Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, совершавший рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин с 227 пассажирами и 12 членами экипажа, включая туриста из России, пропал с экранов радаров в ночь на 8 марта 2014 года. Предполагается, что самолет потерпел катастрофу в южной части Индийского океана. Поисковая операция не смогла установить место крушения самолета. По итогам трехлетней поисковой операции, которую финансировали власти нескольких стран, обломки воздушного судна так и не были найдены.
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