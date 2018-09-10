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Выборы в Швеции завели страну в «тупик»
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Guardian: выборы в Швеции завели страну в «политический тупик» 

Газета.Ru + ещё 40 1 час назад
Фото: Reuters
Парламентские выборы в Швеции подвели страну к "неделям или месяцам" напряженных переговоров между левыми и правыми политическими силами, которые не смогли достичь большинства. Об этом пишет британская газета The Guardian.
Так, теперь лидеры основных левых и правых парламентских блоков Швеции в преддверии формирования нового правительства страны, отмечается в материале.
Действующий премьер-министр Швеции Стефан Левен, чьи социал-демократы оставались крупнейшей партией, пока не набрали 28,4% голосов и, таким образом, вышли с самым низким показателем за столетие, отказался от призывов оппозиции уйти в отставку. По его словам, в ближайшие две недели он попытается построить межблоковую парламентскую коалицию.
Между тем, левые последовательно и решительно отвергают любую форму сотрудничества со шведскими демократами, пишет The Guardian.
Тем не менее, премьер-министр Швеции Стефан Левен попытается заручиться поддержкой небольших партий правоцентристского, центристского и либерального толка, говорится в материале. Это будет не совсем просто, отмечает британская газета, и не в последнюю очередь из-за того, что эти партии категорически не согласны с бывшими коммунистами — левыми, особенно в отношении европейской и экономической политики.
Ранее сообщалось, что победа евроскептиков на парламентских выборах в Швеции могла бы сблизить страну с Россией.
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