Выборы в Швеции завели страну в «тупик»

Guardian: выборы в Швеции завели страну в «политический тупик»

Парламентские выборы в Швеции подвели страну к "неделям или месяцам" напряженных переговоров между левыми и правыми политическими силами, которые не смогли достичь большинства. Об этом пишет британская газета The Guardian

Так, теперь лидеры основных левых и правых парламентских блоков Швеции в преддверии формирования нового правительства страны, отмечается в материале.

Действующий премьер-министр Швеции Стефан Левен , чьи социал-демократы оставались крупнейшей партией, пока не набрали 28,4% голосов и, таким образом, вышли с самым низким показателем за столетие, отказался от призывов оппозиции уйти в отставку. По его словам, в ближайшие две недели он попытается построить межблоковую парламентскую коалицию.

Между тем, левые последовательно и решительно отвергают любую форму сотрудничества со шведскими демократами, пишет The Guardian.

Тем не менее, премьер-министр Швеции Стефан Левен попытается заручиться поддержкой небольших партий правоцентристского, центристского и либерального толка, говорится в материале. Это будет не совсем просто, отмечает британская газета, и не в последнюю очередь из-за того, что эти партии категорически не согласны с бывшими коммунистами — левыми, особенно в отношении европейской и экономической политики.

Ранее сообщалось, что победа евроскептиков на парламентских выборах в Швеции могла бы сблизить страну с Россией.