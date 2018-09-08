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Лондон решил отказаться от сотрудничества с Россией
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В посольстве России в Великобритании рассказали об отказе Лондона сотрудничать по делу Глушкова 

RT на русском 1 час назад
В посольстве России в Великобритании сообщили, что Лондон отказывается сотрудничать в расследовании смерти бывшего заместителя генерального директора «Аэрофлота» Николая Глушкова.
«Посольство неоднократно направляло ноты в Форин Офис, а также передало в МВД Великобритании официальный запрос Генеральной прокуратуры Российской Федерации о правовой помощи по уголовному делу о смерти Н. А. Глушкова. Ответа до сих пор нет», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что в СМИ вбрасываются версии, удобные для правительства консерваторов.
>> США отказались сотрудничать с Россией в Идлибе
В посольстве сообщили, что британцы снова не выполняют своих обязательств по Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года и что Лондон вновь засекречивает неудобные для властей факты и уголовные дела, где фигурируют россияне.
Ранее СМИ сообщали, что Глушкова пытались отравить за пять лет до его убийства в Лондоне.
RT на русском: последние новости
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