Уважение к Путину лишило польского политика работы

Польский сенатор лишился места из-за интервью российским СМИ

Сенатор Мачей Грубский вынужден был отказаться от членства в оппозиционной партии "Гражданская платформа" из-за интервью российскому информагентству "Спутник" , которое не понравилось его коллегам, сообщает информационный портал Onet.

Грубский, в том числе, заявил, что с большим уважением относится к российскому руководству, выступает против поддержки Польшей Украины , а также союза с США любой ценой.

"Создавая атмосферу враждебности по отношению к России, мы ничего не выигрываем, а только теряем, в основном с экономической точки зрения", — особо отметил сенатор.

По его словам, из-за своей недальновидной политики Польша дороже покупает нефть и газ у США и арабских стран.

"Вредными для польских интересов" назвал представитель партии Лукаш Абгарович заявление сенатора. Он сообщил, что на период разбирательства членство политика в рядах либералов будет приостановлено.