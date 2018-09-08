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Уважение к Путину лишило польского политика работы
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Польский сенатор лишился места из-за интервью российским СМИ 

Российская Газета + ещё 4 26 минут назад
Фото: EPA
Сенатор Мачей Грубский вынужден был отказаться от членства в оппозиционной партии "Гражданская платформа" из-за интервью российскому информагентству "Спутник", которое не понравилось его коллегам, сообщает информационный портал Onet.
Грубский, в том числе, заявил, что с большим уважением относится к российскому руководству, выступает против поддержки Польшей Украины, а также союза с США любой ценой.
"Создавая атмосферу враждебности по отношению к России, мы ничего не выигрываем, а только теряем, в основном с экономической точки зрения", — особо отметил сенатор.
По его словам, из-за своей недальновидной политики Польша дороже покупает нефть и газ у США и арабских стран.
"Вредными для польских интересов" назвал представитель партии Лукаш Абгарович заявление сенатора. Он сообщил, что на период разбирательства членство политика в рядах либералов будет приостановлено.
Со своей стороны, Грубский удивился столь избирательной цензуре и объявил о добровольной отставке. Напомним, наиболее известным представителем "Гражданской платформы" является экс-премьер Польши Дональд Туск, занимающий в настоящее время пост председателя Евросовета.
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