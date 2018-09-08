Раскрыта связь между «делом Скрипалей» и ЧМ

Telegraph: Лондон не назвал подозреваемых по «делу Скрипалей» раньше из-за ЧМ по футболу

Официальный Лондон имел возможность раньше раскрыть информацию о подозреваемых в покушении на Сергея Юлию Скрипалей , однако не сделал этого из-за проходившего в России этим летом чемпионата мира по футболу. Об этом со ссылкой на источники в британском правительстве сообщила в пятницу вечером на своем сайте газета The Daily Telegraph.

По мнению британских властей, эскалация политического конфликта вокруг инцидента в Солсбери могла бы негативно отразиться на отношении к британским болельщикам во время первенства.

"Было бы неумно раскрыть личности российских агентов до чемпионата мира, — заявил источник издания. — Сделать это означало бы подвергнуть большое количество британских подданных в России вероятной угрозе".

Ранее британские СМИ сообщали, что спецслужбы Соединенного Королевства надеялись на возможность задержать подозреваемых, если они покинут Россию, воспользовавшись теми же паспортами, по которым въехали в Великобританию. Именно это якобы и было основной причиной того, почему фотографии и имена двоих мужчин не были опубликованы раньше.

По версии британской стороны, 4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок", нанесенного на дверную ручку его дома. Лондон выступил с утверждением, что Москва с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту. Россия категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало. Между тем специалисты из британской военной химлаборатории в Портон-Дауне так и не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.