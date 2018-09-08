США отозвали глав дипмиссий из трех стран, отказавшихся признавать Тайвань

США отозвали для консультаций глав диппредставительств в трех латиноамериканских странах, отказавшихся от дипломатического признания Тайваня, заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

При этом сами США c 1979 года в рамках политики "единого Китая " не признают Тайвань, хотя и поддерживают с ним тесные отношения.

"Госдепартамент отозвал посла в Доминиканской Республике Робина Бернстайна, посла в Сальвадоре Жана Мейнса и поверенного в делах США в Панаме Роксэнн Кабрал для консультаций в связи с недавними решениями больше не признавать Тайвань", — говорится в сообщении.

На консультациях в Вашингтоне дипломаты обсудят, "как США могут поддержать демократические институты и экономику в Центральной Америке", добавила она.

Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы партии Гоминьдан во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.