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«Европа по полной облажалась в Сирии»
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В Германии рассказали, как Запад «облажался» в Сирии 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: facebook.com
Запад упустил возможность повлиять на развитие ситуации в Сирии, а это результат провальной политики США и Европы на Ближнем Востоке. Об этом заявил председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген в интервью изданию Kieler Nachrichten.
По его словам, в Сирии и, в частности, в Идлибе скоро начнется масштабная операция, и ведущую роль в ней будут играть правительство Сирии, Россия и Иран, и это — последствия политики западных стран в этом регионе за последние годы.
Рёттген возложил ответственность за это на бывшего президента США Барака Обаму, который в 2013 году "не отреагировал военным образом на химатаку Асада", хотя обещал провести боевую операцию.
Политик также назвал Европу "политической попрошайкой", которая потеряла все свое влияние, что привело к усилению России и Ирана.
"Европа стала дипломатической попрошайкой. Теперь нам приходится просить Россию, Иран и Асада не делать снова то, что они делали всё это время. И мы вообще-то точно знаем, что они не исполнят нашу просьбу", — отмечает Рёттген.
Он также обвиняет ЕС в полном игнорировании своих ошибок и нежелании их анализировать и исправлять.
"Уже семь лет подряд Евросоюз не учится на ошибках, совершённых в Сирии. Германия, Франция и Италия — не сделали ни единого вывода из собственного провала. Европа по полной облажалась в Сирии — по-другому и не скажешь", — отмечает Рёттген.
По его мнению, Запад переживает серьезный кризис, который уже привел к масштабному наплыву беженцев в Европу.
"Мы переживаем политический и моральный кризис, вызванный отсутствием европейской политики на Ближнем Востоке. Мы приняли большое количество беженцев, но никак не изменили обстоятельства на месте, и мы не создаём структуры, чтобы сделать это в будущем", — подчеркнул политик.
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