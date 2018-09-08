В Германии рассказали, как Запад «облажался» в Сирии

Запад упустил возможность повлиять на развитие ситуации в Сирии , а это результат провальной политики США и Европы на Ближнем Востоке. Об этом заявил председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген в интервью изданию Kieler Nachrichten.

По его словам, в Сирии и, в частности, в Идлибе скоро начнется масштабная операция, и ведущую роль в ней будут играть правительство Сирии, Россия Иран , и это — последствия политики западных стран в этом регионе за последние годы.

Рёттген возложил ответственность за это на бывшего президента США Барака Обаму , который в 2013 году "не отреагировал военным образом на химатаку Асада", хотя обещал провести боевую операцию.

Политик также назвал Европу "политической попрошайкой", которая потеряла все свое влияние, что привело к усилению России и Ирана.

"Европа стала дипломатической попрошайкой. Теперь нам приходится просить Россию, Иран и Асада не делать снова то, что они делали всё это время. И мы вообще-то точно знаем, что они не исполнят нашу просьбу", — отмечает Рёттген.

Он также обвиняет ЕС в полном игнорировании своих ошибок и нежелании их анализировать и исправлять.

"Уже семь лет подряд Евросоюз не учится на ошибках, совершённых в Сирии. Германия, Франция и Италия — не сделали ни единого вывода из собственного провала. Европа по полной облажалась в Сирии — по-другому и не скажешь", — отмечает Рёттген.

По его мнению, Запад переживает серьезный кризис, который уже привел к масштабному наплыву беженцев в Европу.