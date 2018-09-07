Ещё
В Ираке демонстранты захватили сотрудников «Лукойла»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ираке демонстранты захватили в заложники сотрудников «Лукойла» 

РИА Новости + ещё 7 53 минуты назад
Фото: AP
Демонстранты в Ираке атаковали месторождение близ города Басра, оперируемое "Лукойлом", и захватили заложников, сообщает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на свои источники.
"Протестующие атаковали месторождение "Курна-2" и взяли в заложники рабочих", — сообщает телеканал.
Иракская Басра с понедельника охвачена беспорядками. За эти дни тысячи демонстрантов, требующих от властей улучшения ситуации со снабжением города чистой питьевой водой и электроснабжением, проводят бессрочные акции протеста, выливающиеся в столкновения с силовиками. В пятницу демонстранты сожгли расположенное в городе консульство Ирана.
Последние новости
Глубже Земля не пустила. Что остановило работы на "адской" скважине Запад нашел "миллиарды долларов" РФ. Но не может их отобрать Украина приготовила миллионы свободных мест для беженцев из России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США ответили России внезапными военными учениями322
На секретной встрече с Путиным в Иране произошла ошибка445
Неожиданное решение Меркель и другие события дня44
Соратник Захарченко «захватил» миллионы и сбежал в Россию698
Президент Ирана обратился с призывом к России139
Видео
04:42
«Химатака» в Крыму: «Жжение на лице не проходило весь день»
Общество
02:45
Звезда «Москвы слезам не верит» опровергла госпитализацию
Шоу-бизнес
02:45
Звезда фильма «Москва слезам не верит» попала в больницу
Общество
06:01
Президент Ирана обратился с призывом к России
В мире Ближний Восток
06:07
Соратник Захарченко «захватил» миллионы и сбежал в Россию
В мире
06:07
Наблюдатели ОБСЕ стали очевидцами убийства Захарченко
В мире
03:21
Путин ответил Эрдогану на предложение по Идлибу
Политика
07:11
Лондон создал антироссийскую коалицию
Политика В мире
01:40
Новый глава ДНР сделал первое заявление
В мире Украина
01:01
Захарова отказалась говорить с журналистом по-английски
Политика США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение