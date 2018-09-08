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Трамп заснул во время выступления Обамы
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Трамп заснул во время выступления Обамы 

Газета.Ru + ещё 4 35 минут назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что не смог досмотреть выступление бывшего американского лидера Барака Обамы, потому что заснул. Об этом сообщает The Hill.
"Он очень хорош — очень хорош, чтобы засыпать", — сказал Трамп.
Он также добавил, что победа демократов на выборах в 2016 года привела бы к спаду ВВП США.
Трамп подчеркнул, что Обама попытался взять на себя заслуги, за "восстановление" США.
Ранее сообщалось, что Обама призвал американцев прийти на выборы в конгресс для того, чтобы спасти страну от Трампа.
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