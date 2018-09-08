Трамп заснул во время выступления Обамы

"Он очень хорош — очень хорош, чтобы засыпать", — сказал Трамп.

Он также добавил, что победа демократов на выборах в 2016 года привела бы к спаду ВВП США.

Трамп подчеркнул, что Обама попытался взять на себя заслуги, за "восстановление" США.

Ранее сообщалось, что Обама призвал американцев прийти на выборы в конгресс для того, чтобы спасти страну от Трампа.