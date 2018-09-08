Трамп заснул во время выступления Обамы 

Президент США Дональд Трамп заявил, что не смог досмотреть выступление бывшего американского лидера Барака Обамы, потому что заснул. Об этом сообщает The Hill.
"Он очень хорош — очень хорош, чтобы засыпать", — сказал Трамп.
Он также добавил, что победа демократов на выборах в 2016 года привела бы к спаду ВВП США.
Трамп подчеркнул, что Обама попытался взять на себя заслуги, за "восстановление" США.
Ранее сообщалось, что Обама призвал американцев прийти на выборы в конгресс для того, чтобы спасти страну от Трампа.