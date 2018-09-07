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Грузия экстрадировала в США россиянина
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Грузия экстрадировала в США россиянина Тюрина, подозреваемого в хакерстве 

РИА Новости 26 минут назад
Фото: © Flickr / popculturegeek.com
Грузия в пятницу экстрадировала в США гражданина России Андрея Тюрина, которого обвиняют в попытках взлома систем финансовых учреждений, говорится в совместном заявлении Секретной службы, ФБР и американской прокуратуры.
В сообщении говорится, что Тюрин "несет ответственность за масштабную хакерскую кампанию, включая крупнейшую в истории кражу клиентских данных финансового учреждения.
Россиянин доставили в Нью-Йорк. Как отмечают американские власти, сегодня он предстанет перед судом.
Тюрину предъявят обвинения по девяти эпизодам, по некоторым из которых россиянину грозит до тридцати лет тюрьмы.
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