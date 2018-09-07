Грузия экстрадировала в США россиянина Тюрина, подозреваемого в хакерстве

В сообщении говорится, что Тюрин "несет ответственность за масштабную хакерскую кампанию, включая крупнейшую в истории кражу клиентских данных финансового учреждения.

Россиянин доставили в Нью-Йорк. Как отмечают американские власти, сегодня он предстанет перед судом.

Тюрину предъявят обвинения по девяти эпизодам, по некоторым из которых россиянину грозит до тридцати лет тюрьмы.