Наживается на страхах. Обама снова обвинил Трампа

Трамп «наживается на страхах и гневе» американцев, заявил Обама

Выступая в университете штата Иллинойс, Обама заявил, что люди, обладающие властью и привилегиями, "хотят, чтобы мы оставались разделенными, злобными и циничными, потому что это поможет им сохранить статус-кво".

"Это (разобщение) началось не с Дональда Трампа. Он следствие, а не причина. Он просто наживается на обидах, которые политики раздували годами. Страх и гнев, которые коренятся в нашем прошлом, но также вытекают из огромных потрясений, которые имели место в вашей жизни когда-то", — сказал Обама.