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Наживается на страхах. Обама снова обвинил Трампа
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Трамп «наживается на страхах и гневе» американцев, заявил Обама 

РИА Новости + ещё 5 2 часа назад
Фото: © AFP 2018 / Martin Bureau
Экс-президент США Барак Обама заявил, что действующий глава государства Дональд Трамп "наживается на страхах и гневе" американцев, которые разобщают их.
Выступая в университете штата Иллинойс, Обама заявил, что люди, обладающие властью и привилегиями, "хотят, чтобы мы оставались разделенными, злобными и циничными, потому что это поможет им сохранить статус-кво".
"Это (разобщение) началось не с Дональда Трампа. Он следствие, а не причина. Он просто наживается на обидах, которые политики раздували годами. Страх и гнев, которые коренятся в нашем прошлом, но также вытекают из огромных потрясений, которые имели место в вашей жизни когда-то", — сказал Обама.
Обама был президентом от Демократической партии США, а Трамп представляет республиканцев. Обе партии в настоящее время проводят активные избирательные кампании по выборам в конгресс США, которые пройдут 6 ноября.
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