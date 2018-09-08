Обама призвал американцев «спасти» США от Трампа

По его словам, Трамп "наживается на страхах и гневе" жителей США.

Он также добавил, что люди, обладающие властью, хотят, чтобы все остальные оставались разделенными.

Обама подчеркнул, что выборы в конгресс, которые пройдут в ноябре, являются очень важными.

Ранее сообщалось, что Трамп раскритиковал Барака Обаму, обвинив его во лжи.