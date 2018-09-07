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Пушилин назначил новый состав кабмина ДНР
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Врио главы ДНР Пушилин назначил новый состав кабмина республики 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Временно исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин назначил новый состав кабмина ДНР.
В пятницу парламент ДНР проголосовал за назначение Пушилина временно исполняющим обязанности главы республики. Выборы нового главы ДНР и депутатов парламента назначены на 11 ноября.
И.о главы МЧС ДНР вместо Алексея Кострубицкого назначен Андрей Богомаз, и.о. министра юстиции вместо Елены Радомской назначен Юрий Сироватко, и.о. главы Минпромторга вместо Алексея Грановского — Сергей Ильин, и.о. министра транспорта — Дмитрий Подлипанов, и.о. министра аграрной политики и продовольствия — Владимир Горячев. Евгений Лавренов назначен на должность и.о. министра доходов и сборов вместо Александра Тимофеева.
Ряд министров сохранили свои посты. В частности и.о. главы МВД ДНР остался Алексей Дикий, МГБ — Владимир Павленко, и.о. Минэконом развития Виктория Романюк, Минсвязи — Виктор Яценко, Минугля — Алексей Нестеренко, Минфина — Екатерина Матющенко, Минобразования — Евгений Горохов.
"Указ вступает в силу со дня его подписания", — говорится в указе Пушилина, опубликованном на официальном сайте ДНР.
Кто возглавит Минобороны, в документе не указано.
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