Врио главы ДНР Пушилин назначил новый состав кабмина республики

Временно исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин назначил новый состав кабмина ДНР.

В пятницу парламент ДНР проголосовал за назначение Пушилина временно исполняющим обязанности главы республики. Выборы нового главы ДНР и депутатов парламента назначены на 11 ноября.

"Указ вступает в силу со дня его подписания", — говорится в указе Пушилина, опубликованном на официальном сайте ДНР.