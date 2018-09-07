Киев назвал организатора убийства Захарченко

Украинская разведка назвала организатора убийства Захарченко

Убийство главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко было организовано Россией . С таким заявлением в эфире украинского 5 канала выступил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Владимир Скибицкий.

По его словам, Москва ликвидирует тех, кто может стать «свидетелями в международных судах по агрессии России против Украины».

«По данным военной разведки Украины, за уничтожением Захарченко стоит ФСБ. Понятно, что они же будут пытаться обвинить украинскую сторону в проведении, как они называют террористического акта, для того, чтобы потом выдвигать нам какие-то обвинения», — сообщил Скибицкий.

Он подчеркнул, что обладает информацией, согласно которой, кафе «Сепар», где 31 августа и был убит Захарченко, находилось под непосредственным контролем ФСБ.

«Кроме того, по нашим данным, этот ресторан был полностью оборудован в оперативном плане. Там можно было снимать и видео, и аудиоинформацию. И ФСБ России знали все мероприятия, проводимые Захарченко в кафе», — добавил представитель Минобороны.

При этом Служба безопасности Украины не могла заложить взрывчатку в том кафе, «потому что все реально на контроле было в РФ», заверил Скибицкий.

Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в донецком кафе «Сепар», где была заложена бомба. Практически сразу же после его гибели власти ДНР сообщили о задержании подозреваемых, которые якобы подтвердили причастность к произошедшему украинской стороны. В Киеве эти обвинения отвергают.