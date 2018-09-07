Неожиданное решение Меркель, новая власть в ДНР и другие события дня

России, Ирану и Турции необходимо сделать дополнительные шаги для борьбы с терроризмом в Сирии, заявил президент Ирана Хасан Роухани.
Boeing промахнулся: Названа причина жесткой посадки в Сочи
Расследующие произошедшее в Сочи ЧП специалисты Межгосударственного авиационного комитета выяснили причину аварийной посадки «Боинга» в Сочи 1 сентября.
Новый глава ДНР сделал первое заявление
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин сделал первое заявление после назначения на этот пост.
Захарова отказалась говорить с журналистом по-английски
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга потребовала от журналиста BBC говорить с ней на русском языке.
Лондон создал антироссийскую коалицию
Германия, США, Франция и Канада сочли правдоподобной версию британских следователей о том, что мужчины, подозреваемые в нападении на Сергея и Юлию Скрипаль, являются сотрудниками ГРУ,
Силуанов получил новую должность
Президент РФ Владимир Путин назначил первого вице-премьера — министра финансов России Антона Силуанова национальным координатором России по делам СНГ.
Меркель впервые поддержала Россию в Сирии
Канцлер Германии Ангела Меркель впервые поддержала действия России в Сирии, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
Решена судьба российского биатлона
Союз биатлонистов России продолжит оставаться бесправным. Такое решение принял Международный союз биатлонистов.
Пристегните ремни: подорожают машины, запчасти и бензин
По мнению автоэкспертов, тенденция "ползучих цен" на автомобили и их сервисное обслуживание, сохранится до конца этого года.