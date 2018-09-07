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Неожиданное решение Меркель и другие события дня
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Главные события пятницы 

Рамблер 2 часа назад

Президент Ирана обратился с призывом к России

России, Ирану и Турции необходимо сделать дополнительные шаги для борьбы с терроризмом в Сирии, заявил президент Ирана Хасан Роухани.

Boeing промахнулся: Названа причина жесткой посадки в Сочи

Расследующие произошедшее в Сочи ЧП специалисты Межгосударственного авиационного комитета выяснили причину аварийной посадки «Боинга» в Сочи 1 сентября.

Новый глава ДНР сделал первое заявление

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин сделал первое заявление после назначения на этот пост.

Захарова отказалась говорить с журналистом по-английски

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга потребовала от журналиста BBC говорить с ней на русском языке.

Лондон создал антироссийскую коалицию

Германия, США, Франция и Канада сочли правдоподобной версию британских следователей о том, что мужчины, подозреваемые в нападении на Сергея и Юлию Скрипаль, являются сотрудниками ГРУ,

Силуанов получил новую должность

Президент РФ Владимир Путин назначил первого вице-премьера — министра финансов России Антона Силуанова национальным координатором России по делам СНГ.

Меркель впервые поддержала Россию в Сирии

Канцлер Германии Ангела Меркель впервые поддержала действия России в Сирии, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Решена судьба российского биатлона

Союз биатлонистов России продолжит оставаться бесправным. Такое решение принял Международный союз биатлонистов.

Пристегните ремни: подорожают машины, запчасти и бензин

По мнению автоэкспертов, тенденция "ползучих цен" на автомобили и их сервисное обслуживание, сохранится до конца этого года.
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