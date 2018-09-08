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Протестующие в Басре напали на 12 пожарных машин
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Протестующие в Басре напали на 12 пожарных машин 

РИА Новости + ещё 27 39 минут назад
Фото: © AP Photo
Демонстранты напали на 12 пожарных машин в городе Басра на юге Ирака, сообщает телеканал Al-Sumaria со ссылкой на заявление управления гражданской обороны.
В четверг вечером демонстранты в Басре подожгли офисы проиранских политических партий и движений, а в пятницу — иранское консульство и один из президентских дворцов в центре города. Вслед за этим Иран призвал своих граждан, находящихся в Басре, незамедлительно покинуть этот город. Власти Бахрейна призвали всех своих граждан незамедлительно покинуть территорию Ирака. Также демонстранты прорвались на территорию месторождения "Западная Курна-2" неподалеку от городу, избили полицию, но сотрудники предприятия не пострадали. Парламент Ирака проведет в субботу чрезвычайное заседание в связи с протестами, вновь охватившими город.
"Двенадцать пожарных машин подверглись нападению", — говорится в сообщении телеканала.
Пожарная служба также добавила, что все пожары потушены.
Иракская Басра с понедельника охвачена беспорядками. За эти дни тысячи демонстрантов, требующих от властей улучшения ситуации со снабжением города чистой питьевой водой и электроснабжением, проводят бессрочные акции протеста, выливающиеся в столкновения с силовиками. Во вторник и среду разгневанные демонстранты подожгли здания администрации провинции и городской администрации. Армейские части, которым было поручено навести порядок в портовом городе, во время разгона протестующих использовали слезоточивый газ и огнестрельное оружие. Сообщается также, что демонстранты заблокировали работу крупнейшего порта страны Умм-Каср, расположенного поблизости от Басры.
В четверг популярный шиитский религиозный деятель Муктада ас-Садр призвал парламент собраться на экстренное заседание по проблемам Басры не позднее воскресенья.
Акции протеста в Ираке начались 8 июля в Басре, позже перекинувшись на другие провинции юга страны. Демонстранты требовали от властей положить конец перебоям с электричеством и водоснабжением. Требования протестующих поддержал высший духовный авторитет иракских шиитов Али ас-Систани.
Правительство создало специальную комиссию для выполнения требований протестующих, пообещав жителям Басры выделить 2 миллиарда динаров (около 17 миллионов долларов) на работы, связанные с восстановлением системы водопроводов питьевой воды и электросетей. Также власти пообещали создать для жителей провинции 10 тысяч рабочих мест.
Обещания правительства о предпринимаемых им мерах подействовали. Акции протеста были прекращены. Однако спустя месяц, они возобновились с новой силой в Басре.
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