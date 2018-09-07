США назвали условие помощи Сирии

США назвали условие финансирования восстановления Сирии

Постоянный представитель США при ООН Ники Хейли рассказала, на каких условиях Соединенные Штаты согласны приступить к обсуждению возможного предоставления Сирии финансовой помощи на восстановление после войны. Об этом сообщает РИА "Новости".

По ее словам, в США готовы рассмотреть данный вопрос не раньше, чем увидят доказательства конкретных результатов политического процесса, направленного на урегулирование.

"США не будут рассматривать такие запросы о предоставлении помощи для восстановления, пока не будет конкретных результатов истинно политического процесса, который положит конец войне и даст свободу сирийскому народу", — заявила Хейли.

Как отмечается, данное заявление американский постпред сделала в ходе заседания Совбеза ООН

Ранее сообщалось, что российский постпред при ООН назвал число террористов в окрестностях Идлиба.