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На секретной встрече с Путиным в Иране произошла ошибка
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СМИ сообщили об ошибке в ходе секретной встречи Путина в Иране 

Рамблер 1 час назад
Лидеры России, Турции и Ирана Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани провели саммит в Тегеране, на котором обсудили ситуацию в сирийском Идлибе.
По сообщению «МК», часть заседания должна была проходить в закрытом режиме, однако из-за ошибки иранских организаторов журналистам показали полную трансляцию переговоров.
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До начала саммита Путин и Роухани поддерживали намерение президента Сирии провести операцию против террористических группировок в Идлибе, чтобы вернуть регион под контроль Дамаска. Эрдоган выступал против операции.
«Любое нападение приведет к катастрофе. Там 3,5 млн гражданского населения, и все они побегут к нам», — объяснил свою позицию турецкий лидер.
В результате переговоров начало операции удалось отсрочить: лидеры трех стан согласовали призыв к разоружению. При этом Владимир Путин заявил, что конечной целью должен стать переход Идлиба под контроль сирийских властей.
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