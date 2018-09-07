На секретной встрече с Путиным в Иране произошла ошибка

СМИ сообщили об ошибке в ходе секретной встречи Путина в Иране

По сообщению «МК», часть заседания должна была проходить в закрытом режиме, однако из-за ошибки иранских организаторов журналистам показали полную трансляцию переговоров.

До начала саммита Путин и Роухани поддерживали намерение президента Сирии провести операцию против террористических группировок в Идлибе, чтобы вернуть регион под контроль Дамаска. Эрдоган выступал против операции.

«Любое нападение приведет к катастрофе. Там 3,5 млн гражданского населения, и все они побегут к нам», — объяснил свою позицию турецкий лидер.

В результате переговоров начало операции удалось отсрочить: лидеры трех стан согласовали призыв к разоружению. При этом Владимир Путин заявил, что конечной целью должен стать переход Идлиба под контроль сирийских властей.