В Белом доме разгорается новый скандал

Кто может стоять за публикацией статьи о «саботажниках» в Белом доме

В Белом Доме продолжается поиск таинственного чиновника в администрации президента, написавшего статью для The New York Times. В ней анонимный автор рассказал о своих усилиях по противодействию президенту Дональду Трампу. Портал Axios со ссылкой на источники в аппарате президента сообщил, что Трамп подозревает большинство членов своего окружения, включая самых доверенных лиц, верит в заговор, направленный против него, и говорит, что живёт среди «змей».

О том, что появление материала является делом рук так называемого «глубинного государства» (Deep State), Трамп лично сообщил своим сторонникам, которые собрались на акцию в его поддержку в штате Монтана

«Никто не знает, кто он или она, но в целях поддержания нашей национальной безопасности газета The New York Times должна немедленно предать имя автора огласке. Неизбранные бюрократы глубинного государства идут против воли избирателей, продвигая свои тайные планы — вот кто на самом деле угрожает демократии», — заявил Трамп с трибуны.

В интервью телеканалу Fox, которое он дал перед началом мероприятия, американский президент назвал решение газеты NYT опубликовать данный материал «крайне нечестным».

«Кто-то пишет, а вы не можете опровергнуть их слова, потому что понятия не имеете, кто автор. Это может быть не республиканец и не консерватор, это может быть представитель глубинного государства, уже долгое время находящийся там. Это очень нечестно, но это очень нечестно по отношению к нашей стране и к миллионам людей, которые действительно голосовали за нас», — заявил Трамп журналистам Fox.

Супруга поддержала и первая леди страны — Меланья Трамп . По её словам, автор материала и все, кто замешан в деятельности, направленной на срыв работы Трампа, осуществляют саботаж против страны.

«Автору материала: вы не защищаете эту страну, вы саботируете её деятельность своими трусливыми поступками», — сказала она.

Шпион, выйди вон

После выхода статьи соратники Трампа прибегли к различным мерам, чтобы установить личность автора. После публикации пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс выложила в своём Twitter телефон редакции The New York Times, чтобы усилить давление на руководство газеты.

В то же время сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол предложил протестировать всех подозреваемых в авторстве на детекторе лжи.

«Использование детекторов лжи для проверок людей, имеющих высокую степень доступа, на предмет того, разглашают ли они важные сведения, — обычное дело. Мы всё время проверяем агентов ЦРУ и ФБР. Если у вас есть доступ в Белый Дом, вполне нормальным будет применить к вам полиграф и спросить, общаетесь ли вы с прессой в нарушение правил Белого Дома», — приводит его слова издание The Hill.

Если автор статьи действительно является высокопоставленным чиновником в администрации Трампа, рассуждает сенатор Пол, значит, у него может быть доступ к секретным сведениям по линии нацбезопасности, которые он также может разгласить журналистам.

«Нам нужно разобраться в том, кто этот человек», — заключил Рэнд Пол.

В свою очередь, портал Wikileaks , проведя лингвистический анализ текста, пришёл к выводу, что его автором с высокой долей вероятности является мужчина-консерватор старшего возраста.

«Основываясь на нашем статистическом анализе языка… автор, вероятно, старшего возраста (58%), консерватор (92%), мужчина (66—87%)», — говорится в сообщении.

Эксперты портала, опубликовав данные исследования, порекомендовали лицам, которые распространяют информацию анонимно, обратить внимание на техники, затрудняющие установление их личности путём лингвистического анализа.

Исследовавшие текст журналисты и эксперты отметили, что в нём используются нехарактерные для повседневной речи языковые конструкции, которые могут указать на личность таинственного автора. Так, в тексте употребляется неразговорная форма термина «путеводная звезда» (Lodestar, англ. — RT), который часто фигурирует в речах вице-президента Майка Пенса.

Также в статье отдельно упомянуты некие «первопричинные принципы» (First principles, англ. — RT), о которых любит упоминать глава Пентагона Джэймс Мэттис. Оба являются мужчинами в возрасте, которые придерживаются консервативных взглядов и подходят под профиль автора, составленный Wikileaks.

Однако доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло в беседе с RT отметил, что вряд ли автором анонимного воззвания является кто-либо из нынешнего окружения Трампа.

«Из действующих членов окружения Трампа, я думаю, эту статью никто не писал. Но заготовку мог написать любой из людей, которых он уволил, движимые чувством обиды. Абсолютно точно это не был Джеймс Мэттис. Хотя именно о нём известно, что он периодически возражает Трампу в отношении военных операций и в сфере своей компетенции. Возможно, его попытались замазать, но он сильная фигура и поддерживает Трампа. У него безупречная репутация», — считает Манойло.

Кроме вице-президента Пенса и Джеймса Мэттиса, в список «подозреваемых» американские СМИ записали советника президента Дона Макгана, директора Национального совета по экономике Ларри Кудлоу , спецпредставителя США в ООН Никки Хейли и даже супругу вице-президента — Карен Пенс. С официальными опровержениями о своём авторстве уже выступили сам Пенс, Хейли и госсекретарь Майк Помпео, которого, впрочем, никто в авторы не записывал.

Профессор Манойло отмечает, что таинственного саботажника может и не существовать вовсе.

«Этот приём называется легализация вбрасываемой информации с помощью заявлений от псевдоофициальных лиц. Журналист ссылается на анонима, приписывает ему высокое положение где-нибудь в Госдепе или администрации президента, в разведывательном сообществе. Но на самом деле установить личность этого человека нельзя и проверить её тоже нельзя. Он может вообще не существовать в природе», — отметил эксперт.

Поправка на сумасшествие

Сама статья является новым элементом информационной войны, которая ведётся против Трампа, отметил профессор Манойло. По его словам, подобные акции будут только усиливаться в преддверии промежуточных выборов в конгресс США, которые станут моментом истины для Трампа и Республиканской партии

«Это связано с подготовкой промежуточных выборов в конгресс, которые пройдут в ноябре. Для Трампа это вопрос жизни и смерти, потому что если демократы победят и получат большинство в палате представителей, они смогут запустить процедуру импичмента. Сейчас в надежде на то, что они победят, прорабатываются два основания, которые можно использовать для импичмента. Первое — это 25-я поправка к Конституции, второе — государственная измена», — пояснил он.

Упомянутая 25-я поправка к Конституции США позволяет снять президента с должности, если вице-президент и большинство членов кабинета посчитают его неспособным исполнять свои обязанности, в том числе в случае физического или душевного расстройства. О ней в своей статье для New York Times говорил и таинственный член администрации Трампа — он утверждал, что члены ближнего круга президента обсуждали возможность применения данной поправки.

Об использовании этого инструмента после публикации статьи заявила и сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен — один из главных политических противников Дональда Трампа. При этом, использовав статью как повод заявить о смещении президента, она раскритиковала её автора.

«Если высшие чины администрации считают, что президент США не способен выполнять свои обязанности, они должны применить 25-ю поправку. В конституции предусмотрена процедура на этот случай. Но там нет положения о том, что высшие чины должны ходить вокруг президента, брать документы с его стола и писать анонимные статьи в газеты. Каждый из этих чиновников поклялся защищать Конституцию США. Пришло время сделать это», — приводит слова Уоррен телеканал CNN.

Манойло отметил, что в статье говорилось об аморальном поведении Трампа и его нестабильности для того, чтобы создать необходимый контекст для применения этой поправки.

«Вбрасывается информация о том, что Трамп в течение длительного времени ведёт себя неадекватно: закатывает истерики и у него есть прочие признаки возможного душевного расстройства. Аморальное поведение, о котором говорится, очень часто указывает на необратимые изменения в психике. Эта статья бросает тень на его состояние здоровья», — пояснил эксперт.

При этом Манойло отметил, что этот скандал бросит тень и на тех чиновников, которым Трамп до недавнего времени доверял.