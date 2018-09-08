Экс-советника Трампа приговорили к тюрьме

Экс-советника Трампа приговорили к 14 дням тюрьмы

По данным агентства, Пападопулос также должен выплатить штраф в размере $9,5 тыс.

Ранее СМИ сообщили, что спецпрокурор США Роберт Мюллер , который занимается расследованием дела о "российском вмешательстве" в выборы, настаивает на тюремном сроке в качестве приговора Пападопулосу.

Как отмечалось, Мюллер считает, что Пападопулос должен быть заключен в тюрьму на срок до шести месяцев.