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Экс-советника Трампа приговорили к тюрьме
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Экс-советника Трампа приговорили к 14 дням тюрьмы 

Газета.Ru + ещё 10 1 час назад
Фото: Twitter
Суд в США приговорил Джорджа Пападопулоса, который является бывшим советником президента США Дональда Трампа, к 14 дням тюрьмы за дачу ложных показаний ФБР. Об этом сообщает Reuters.
По данным агентства, Пападопулос также должен выплатить штраф в размере $9,5 тыс.
Ранее СМИ сообщили, что спецпрокурор США Роберт Мюллер, который занимается расследованием дела о "российском вмешательстве" в выборы, настаивает на тюремном сроке в качестве приговора Пападопулосу.
Как отмечалось, Мюллер считает, что Пападопулос должен быть заключен в тюрьму на срок до шести месяцев.
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