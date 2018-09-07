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Турцию обеспокоило применение обычного оружия в Сирии
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Эрдоган выразил обеспокоенность применением обычного оружия в Сирии 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Турция обеспокоена применением обычного, а не химического оружия и намерена поднять этот вопрос на заседаниях Генассамблеи (ГА) ООН. Об этом заявил в пятницу турецкий президент Тайип Эрдоган на встрече президентов РФ, Турции и Ирана по сирийскому урегулированию.
"В результате применения химического оружия погибли одна, две, три, пять тысяч человек. Однако число погибших от обычного оружия исчисляется сотнями тысяч", — сказал Эрдоган.
"Мы запаздываем в принятии решений в отношении тех, кто использует обычное оружие, и когда от такого оружия гибнут люди. Однако мы быстро реагируем на инциденты с химическим оружием. Но нет никакой разницы, речь ведь в итоге идет о гибели людей", — заявил он.
Эрдоган отметил, что Анкара намерена поднять этот вопрос на заседании ГА ООН в конце сентября и считает необходимым выработать "общие подходы" по проблеме применения обычного и химического оружия.
Третий саммит по сирийскому урегулированию с участием президентов России, Турции и Ирана прошел 7 сентября в Тегеране. Первая такая встреча в трехстороннем формате состоялась 22 ноября 2017 года в Сочи. Вторые переговоры были проведены 4 апреля в Анкаре: по их итогам стороны приняли совместное заявление, в котором выразили намерение продолжить эту работу на высшем уровне. Следующий саммит пройдет в России.
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