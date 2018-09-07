Новый глава ДНР сделал первое заявление

Пушилин сделал первое заявление на посту врио главы ДНР

Денис Пушилин, назначенный врио главы ДНР, заявил, что в первую очередь планирует активизировать работу Совета министров республики.

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что будет продолжать курс, взятый убитым главой Донецкой Народной республики Александром Захарченко.

«Первым делом, хотелось бы поблагодарить Народный совет, депутатов, которые позволили своим голосованием сохранить нормы Конституции, а это позволяет нам продолжить курс Александра Захарченко и приложить все усилия, чтобы те задачи, которые определялись им, вместе с ним, были реализованы», — сказал он.

По его словам, в первую очередь планируется активизировать работу Совета министров, потребуются законодательные акты.

«Хотелось бы абсолютно простых вещей — сделать жизнь жителей Донбасса счастливой. Из каких это будет складываться критериев, какие будут приняты решения, мы узнаем в ближайшее время», — добавил он.

Пушилин подчеркнул, что «вместе потребуется двигаться одной командой» — такой основной посыл он решил адресовать жителям ДНР.

«Чудовищная трагедия, которая произошла, связанная с терактом и гибелью Александра Захарченко. Сейчас решения не приняты еще. Есть много достойных людей, которые смогут представлять ДНР на международных площадках», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что председателя Верховного совета ДНР Дениса Пушилина на заседании ВС республики назначили врио главы Донецкой Народной Республики.