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Объяснено дилетантство «отравителей Скрипаля из ГРУ»
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Британские СМИ нашли объяснение дилетантству «отравителей Скрипаля из ГРУ» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Британские эксперты объяснили дилетантство «отравителей» бывшего полковника Сергея Скрипаля и его дочери Юлии желанием России «продемонстрировать безнаказанность» своих действий.
Как обращают внимание журналисты Financial Times Дэвид Бонд и Генри Фой, то, что бывший российский шпион и его дочь выжили, критики считают доказательством того, что задание якобы было провалено. Однако эксперты не считают, что это так, поскольку в основе лежит предположение о том, что нападение было «мокрым делом».
Так, профессор Букингемского университета Энтони Глис указал на близость Солсбери к штаб-квартире британской армии и другим важнейшим военным объектам:
«Я знаю людей, которые говорят, что все это выглядит дилетантством, поскольку они не убили Скрипалей. Но, возможно, важнее всего было не убить Скрипалей, а показать, что Россия может безнаказанно нанести удар в сердце британских вооруженных сил», — заявил эксперт.
Эту версию, по мнению журналистов, подтверждает то, как небрежно Петров и Боширов избавились от флакона из-под духов, в котором было нервно-паралитическое вещество. В итоге это привело к смерти Дон Стерджес и заражению Чарли Роули.
Тем временем иностранные пользователи Twitter удивились, что предполагаемые отравители Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов в ходе «операции», судя по записям камер видеонаблюдения, успели заняться шоппингом.
Ранее сообщалось, что британская полиция установила причастность Александра Петрова и Руслана Боширова к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии после анализа записей с камер видеонаблюдения.
По утверждению британской стороны, Петров и Боширов якобы являются офицеры ГРУ, а их имена — вымышлены. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что опубликованные Британией имена и фотографии Москве ни о чем не говорят.
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