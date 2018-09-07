Нераскрытая тайна: кто превратил микроволновку в оружие?

Clarín (Аргентина): Нераскрытая тайна

В январе нынешнего года тема ужасающего воздействия микроволн на человеческий мозг не обсуждалась в ходе открытого слушания по кубинскому кризису. Тем не менее, в одной научной работе сотрудник Иллинойского университета Джеймс Лин, главный исследователь эффекта Фрея, указывает на то, что мозговые расстройства у дипломатов являются следствием воздействия пучков микроволн.

В годы холодной войны Вашингтон опасался, что Москва попытается использовать микроволновое излучение в качестве тайного оружия для контроля над сознанием.

Совсем недавно американские военные вели разработку микроволнового оружия, которое незаметно могло вызвать острые головные боли у людей с тем, чтобы вывести из строя нападающих и подавить их психологически.

Сейчас врачи и ученые утверждают, что это неклассическое оружие могло вызвать непонятные расстройства, жертвами которых, начиная с 2016 года, стали более трех десятков американских дипломатов и членов их семей на Кубе и в Китае . Инциденты на Кубе привели к разрыву дипотношений между Гаваной и Вашингтоном.

Группа врачей, обследовавшая 21 пострадавшего дипломата на Кубе, не упомянула микроволны в своем докладе, опубликованном в мартовском номере журнала Американской медицинской ассоциации (JAMA). При этом директор исследований Центра травм и восстановления мозга при Пенсильванском университете Дуглас Смит (Douglas H. Smith) утверждал в одном из недавних интервью, что на микроволны сейчас падает главное подозрение, а группа врачей с каждым разом все более утверждалась во мнении, что у дипломатов произошли мозговые расстройства.

«Вначале все мы были настроены достаточно скептично, а сейчас все едины в том, что там что-то есть», — сказал он.

Доктор Смит сказал, что дипломаты и врачи в шутку называют это непорочным сотрясением мозга.

Микроволновые атаки — заявляют сегодня некоторые эксперты — более убедительно объясняют сообщения о болезненных звуках, расстройствах и психических потрясениях, чем иные возможные причины, в частности, акустические атаки, вирусные инфекции и инфекционное беспокойство.

В частности, все большее число аналитиков говорят о настораживающем явлении, известном как феномен Фрея, названного так в честь американского ученого Аллана Фрея (Allan H. Frey). Много лет тому назад он обнаружил, что микроволны могут обмануть мозг и заставить его воспринимать то, что может показаться обычными звуками.

Услышать микроволны

Как утверждают эксперты, ложные ощущения могут объяснить один из симптомов инцидентов, произошедших с дипломатами: ощущение сильных шумов, включающих в себя звон колокольчиков, гудение и треск. Вначале эксперты приводили эти симптомы как признаки скрытного воздействия при помощи акустического оружия.

Члены секретной группы талантливых ученых Джейсон (Jason), помогавших федеральному правительству в оценке новых угроз национальной безопасности, утверждают, что тщательно проанализировали этим летом загадку воздействия на мозг дипломатов и взвесили различные объяснения, включая микроволны.

На вопрос о том, насколько вероятно в данном случае использование микроволн, Госдеп ответил, что расследование еще должно установить источник атак. А ФБР отказалось давать комментарии в связи с ходом расследования или какими-то версиями.

Версия о микроволнах порождает множество вопросов, на которые нет ответа. Кто отдал приказ на его применение? Правительство России ? Правительство Кубы? Какая-то группа негодяев кубинцев, симпатизирующих Москве? Но если это так, то где нападавшие достали неклассическое оружие?

В своем доме в окрестностях Вашингтона, Фрей, учёный, открывший нейроны, беседовал со следователями о том, что могло вызвать мозговое расстройство у дипломатов, заявил, что рассматривает микроволновое излучение в качестве одной из возможных причин.

Фрей, которому сейчас 83 года, много путешествовал и в течение долгого времени работал консультантом в ряде федеральных агентств.

Он высказал предположение, что кубинцы, ориентирующиеся на Россию , которая в течение долгого времени была союзницей Кубы, могли предпринять микроволновые атаки с целью подрыва налаживающихся отношения между Кубой и США

«Такая вероятность существует. В странах с диктаторскими режимами зачастую возникают группы, которые, не колеблясь, идут против генеральной линии, если это соответствует их потребностям. Думаю, что такое объяснение вполне имеет право на существование», — отметил он.

Новый вид оружия

В современной жизни микроволны присутствуют буквально везде. Они питают радары, готовят пищу, пересылают сообщения и связывают мобильные телефоны с антеннами-излучателями. Они представляют собой электромагнитное излучение того же спектра, что свет и рентгеновские лучи, но только на противоположном полюсе.

В то время как при передаче радиоволн могут использоваться волны длиной в одну милю или более, то размер микроволн колеблется приблизительно от фута до малой доли дюйма.

Их считают безопасными при ежедневном приготовлении пищи. Но их малый размер позволяет параболическим антеннам преобразовывать разрозненные лучи в направленные пучки.

Как утверждают ученые, форма человеческой головы превращает ее в достаточно хорошую антенну, способную улавливать микроволны.

Биолог Фрей сказал, что столкнулся с акустическим эффектом в 1960 году, когда работал в Центре передовой электроники компании «Дженерал Электрик» при Корнеллском университете. Сотрудник, замерявший сигналы радары на находившейся неподалеку установке «Дженерал Электрик» подошел к нему на одном из совещаний и сообщил, что пульсацию пучка волн можно было услышать.

Заинтригованный Фрей отправился к месту работы этого сотрудника в Сиракузы и встал под пучок волн.

«Мне тоже удалось услышать звук», — вспоминает он.

Оставшиеся от Фрея документы, согласно которым даже глухие могли услышать звуки волн, открыли новую область исследования, а именно нейронное воздействие радиации.

В своей первой работе (1961) Фрей утверждал, что плотность мощности в 160 раз меньшая, чем «предельный стандартный уровень постоянного облучения» могли привести к мозговым расстройствам через органы слуха.

В своей второй работе (1962) ученый указал на кору головного мозга, располагающуюся под височной частью, в качестве рецептора мозга.

Каждая лобная доля охватывает небольшую область, слуховую кору, которая обрабатывает нервные сигналы, поступающие из наружного и внутреннего уха. Исследователи стали проверять и развивать открытия Фрея. Вначале они назвали явление его именем. Оно также получило название аудитивный эффект микроволн.

Советские исследователи также обратили внимание на это открытие. Вскоре Фрей сообщил, что его пригласила Академия Наук СССР для чтения лекций. Когда его пребывание уже подходило к концу, ученого отвезли на военную базы, расположенную за пределами Москвы, которую охраняли вооруженные часовые, а сама она была обнесена колючей проволокой.

«Меня провели по разным лабораториям и беседовали по различным вопросам», включая нейронное воздействие микроволн, — вспоминает Фрей. — Я смог изнутри ознакомиться с их секретной программой».

Москва была так заинтригована возможность установления контроля над мозгом, что разработала специальную терминологию для перспективных видов вооружения, назвав их психофизическими и психотронными.

Советский научно-исследовательский институт по изучению микроволн показала значительные результаты в вопросах «нарушения стандартов поведения военнослужащих и дипломатов».

Незаметно угроза принимала глобальные масштабы.

Агентство национальной безопасности (АНБ) передало вашингтонскому адвокату Марку Заиду (Mark S. Zaid), обычно получавшему разрешение на обсуждение секретных тем, заявление о том, как одна иностранная держава разработала микроволновое оружие, «вызывающее многочисленные физические изменение, включая поражение нервной системы».

Заид заявил АНБ, что один из его клиентов, побывавший в этой стране, с недоверием наблюдал, как впоследствии его нервная система перестроилась и стала контролировать его пальцы.

В Вашингтоне тоже разрабатывали этот новый вид оружия.

В Альбукерке (Нью-Мексико) научные сотрудники ВВС пытались внедрить в мозг противника целый текст. Их инновационный подход был запатентован в 2002 и 2003 годах. Оба патента были переданы в Министерство ВВС с тем, чтобы ограничить распространение данного изобретения.

Главный изобретатель утверждал, что исследовательская группа экспериментальным путем доказала, что сигнал понятен.

Что касается использования изобретения, то в одном из документов ВВС в первой заявке на патент целью в качестве цели указывается «хорошее психологическое самочувствие».

Военно-морской флот пытался этому воспрепятствовать. Эффект Фрея заключался в наведении достаточно мощных звуков с тем, чтобы вызвать болевые ощущения и, в случае необходимости, обездвижить цели.

По мнению специалистов ВМФ, у этого оружия «малая способность к поражению и нанесению постоянных травм».

Вскоре контракт 2003 года был отдан экспертам в области микроволн, эмигрировавшим в США из России и Украины.

Неизвестно, развертывает ли Вашингтон это оружие. Пентагон разработал похожее оружие под названием Активная система отталкивания. Она выстреливает невидимый луч, который останавливает толпы и нападающих при помощи обжигающего воздействия.

Считается, что Россия, Китай и многие европейские государства обладают разработками для производства базовых видов микроволнового оружия, которые вызвать слабость, вызвать шумы или даже убить. Как считают эксперты, передовые державы могли бы решить более сложные задачи, такие как передача слов в мозг человека. Лишь спецслужбы знают, какие государства действительно обладают и используют это неклассическое оружие.

Основная часть оружия может походить на параболическую антенну. Теоретически, подобным прибором можно управлять вручную, его можно установить на легком грузовике, автомобиле, судне или вертолете.

Микроволновое оружие обычно применяется на относительно коротких расстояниях, на расстоянии нескольких комнат или микрорайона. Высокомощные генераторы могут излучать пучки лучей через футбольные стадионы или даже на несколько километров.

Кубинский эпизод

Распад СССР в 1991 году разрубил связи России и Кубы, союзника, находящегося всего в 135 километрах от США.

Сложное экономическое положение вынудило Москву прекратить поставки Гаване крупных партий нефти и оказание другой помощи.

Владимир Путин в качестве президента и премьер-министра РФ пытался восстановить утраченное экономическое, политическое и стратегическое влияние. В декабре 2000 года, через несколько месяцев после своего первого вступления в должность президента, Путин посетил Кубу. Это был первый визит советского/российского лидера после окончания холодной войны.

Он также пытался реанимировать советские разработки в области психотронного оружия. В 2012 году Путин заявил, что Россия будет изыскивать «новые инструменты для достижения политических и стратегических целей», включая психотронное оружие.

В июле 2014 года Путин вновь посетил Кубу. На этот раз он привез с собой подарок в виде погашения 30-миллиардного кубинского долга. Оба государства подписали более десятка соглашений.

Российское разведывательное судно «Виктор Леонов» пришвартовалось в Гаване накануне начала переговоров о нормализации отношений. Это произошло в начале 2015 года. В последующие годы « Виктор Леонов » также заходил в Гавану. Москва и Гавана сблизились настолько, что в 2016 году подписали широкий договор о сотрудничестве в области обороны и техники.

Будучи кандидатом в президенты, Дональд Трамп назвала политику нормализации отношений с Кубой, которую проводила администрация Обамы , «очень слабым соглашением» и пригрозил аннулировать ее в случае своего прихода в Белый дом. Через несколько недель после победы Трампа, в ноябре 2016 года посольство США в Гаване подверглось загадочному воздействию.

Дипломаты и члены их семей рассказывали, что слышали звуки высокой частоты в своих домах и гостиничных номерах, которые иногда вызывали у них расстройство мышления. Это воздействие вызывало тошноту, сильную головную боль, усталость, головокружение, бессонницу и потею слуха.

Госдепартамент представил дипломатическую жалобу, а кубинское правительство заявило о своей непричастности. В мае ФБР начала расследование, ее агенты посетили Гавану через полгода после инцидентов. Последняя акустическая атака произошла в августе нынешнего года, и у агентов было сравнительно мало времени, чтобы выйти на след исполнителей.

В сентябре 2017 года администрация Трампа предупредила своих граждан о нежелательности посещения Кубы и вернула на родину почти половину дипломатического персонала.

Бывший госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что сотрудники посольства были преднамеренно выбраны в качестве целей. При этом он воздержался от обвинений в адрес Кубы, а официальные лица высказали вероятность того, что ответственность за произошедшее несут некие третьи лица.

В начале октября президент Трамп распорядился выдворить из страны 15 кубинских дипломатов, что вызвало охлаждение отношений между двумя странами.

Критики нынешней администрации утверждают, что Белый дом использовал вопрос самочувствия в качестве предлога для свертывания политики нормализации отношений, начатой бывшим президентом Бараком Обамой

На следующий день после высылки сенатский комитет по международным связям провел закрытое совещание по поводу положения на Кубе. В ходе заседания были заслушаны три сотрудника Госдепартамента, а также высокопоставленное должностное лицо ЦРУ , имя которого не разглашается.

Гипотеза

В январе нынешнего года тема ужасающего воздействия микроволн на человеческий мозг вообще не обсуждалась в ходе открытого слушания по кубинскому кризису.

Тем не менее, в одной научной работе, опубликованной в этом же месяце, сотрудник Иллинойского университета Джеймс Лин (James C. Lin), главный исследователь эффекта Фрея, указывает на то, что мозговые расстройства у дипломатов являются следствием воздействия пучков микроволн. Доктор Лин возглавляет редакцию журнала «Био Электро Магнетикс» (Bio Electro Magnetics), публикующего исследования воздействия радиоволн и электромагнитных полей на живых существ.

В своей работе ученый пишет о том, что пучки микроволн высокой интенсивности могли привести к тому, что дипломаты не только слышали сильные шумы, также чувствовали тошноту, головную боль и головокружение. Возможны и повреждения в мозговой ткани. Пучки — добавил он — могли выстреливаться скрытно, «лишь в направлении выбранной цели».

В феврале некоммерческое новостное агентство ПроПублика (ProPublica), проведя обширное исследование, указала, что федеральные следователи изучали теорию микроволн. В своем докладе оно также указало на интересную деталь. Услышав раздражающие звуки, жена одного из сотрудников посольства посмотрела в окно своего дома и увидела отъезжающий грузовичок.

Параболическую антенну вполне можно было установить в небольшой грузовик.

Группа врачей, которая обследовала дипломатов, заявила, что симптомы, о которых говорилось в мартовском номере журнала JAMA, могли быть вызваны «источником неизвестной энергии» направленного действия. Часть сотрудников прикрыли глаза и голову, но какого-либо уменьшения звука не заметили. Врачи заявили, что у дипломатов наблюдались признаки сотрясения мозга, хотя удара по голове они не получали.

В мая появились сообщения о том, что американские дипломаты в Китае испытали на себе аналогичное воздействие. Госсекретарь Майк Помпео указал на большую схожесть медицинских ощущений, которые испытали обе группы.

К июню Госдепартамент отозвал из Китая по меньшей мере 11 американских сотрудников.

Наиболее детально на настоящий момент микроволновые атаки описаны Беатрис Голомб (Beatrice A. Golomb), врачом и преподавателем медицины в Калифорнийском университете в Сан-Диего. В работе, которая будет опубликована в октябрьском номере Ньюрал Компьютейшн (Neural Computation), издаваемым Массачусетским технологическим институтом, рассказывается о том, что на Кубе могли иметь место именно микроволновые атаки.

Врач сравнила самочувствие дипломатов на Кубе с симптомами, которые наблюдались у людей, перенесших болезни из-за облучения радиоволнами. Реакция человеческого организма в обеих группах были «весьма схожими», — пишет доктор Голомб.

В заключение она отметила, что «целый ряд весьма специфических признаков» инцидентов, произошедших с дипломатами, «подтверждают версию» о микроволновом воздействии, включая создание раздражающих звуков.

Ученые пока еще не пришли к единому выводу о том, что же всё-таки использовалось для воздействия на дипломатов. В прошлом месяце журнал JAMA опубликовал четыре критических отзыва на мартовское исследование, причем в некоторых из них авторов доклада упрекают в том, что они исключают феномен массовой истерии.

Вашингтонский адвокат Заид, представляющий интересы восьми дипломатов и членов их семей, заявил, что микроволновые атаки могли причинить ущерб здоровью его клиентов.

«Наивно полагать, что это стало практиковаться только сейчас. Скрытые атаки с использованием мощных пучков волн применялись во многих странах в течение десятилетий», — отметил он.

Сотрудник Госдепартамента Франсиско Пальмьери (Francisco Palmieri) давал показания в Сенате во время открытого слушания по вопросу о том, были ли «атаки на американских служащих на Кубе» разработаны в Москве.

«Хороший вопрос. Но для ответа на него придется снять гриф секретности», — ответил Пальмьери.

Со своей стороны, Фрей сомневается в скором разрешении вопроса. Новизна проблемы, ее спорадический характер и то, что она возникает за рубежом, затрудняют работу федеральных следователей, мешают им собрать доказательства, сделать выводы и уж тем более выступить с обвинениями«, — отметил он.

«Исходя из того, что я знаю, тайна продолжает оставаться нераскрытой», — заключил ученый.

Clarín (Аргентина)