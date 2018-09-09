Морякам РФ со стоящего в Пусане судна выплатили долги

Российским морякам со стоящего в Пусане судна Sea Alexa выплатили долги

Российские моряки с теплохода Sea Alexa под флагом Танзании , стоящего в Пусане , которые просили помощи в получении долгов по зарплате, получили деньги, сообщил РИА Новости председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (РПСМ) Николай Суханов.

Ранее он сообщал, что судно иностранного судовладельца стоит в порту Пусана с 28 июля. Там 12 российских моряков, и шестеро из них обратились в РПСМ, сообщив о том, что им не выплачивают зарплату свыше двух месяцев. По их словам, сумма долга шестерым морякам — 22 тысячи долларов. РПСМ обратился к капитану порта.

"Шестеро моряков, которые списались с судна в Пусане, полностью получили деньги по конец августа, остальные — за два месяца, им обещали выдать остатки по приходу судна во Владивосток", — сказал Суханов.

По его словам, списавшихся моряков будут менять на новых.