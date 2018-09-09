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Морякам РФ со стоящего в Пусане судна выплатили долги
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Российским морякам со стоящего в Пусане судна Sea Alexa выплатили долги 

РИА Новости + ещё 9 46 минут назад
Фото: CC BY 2.0 / Richard Fisher / Sunrise over Busan
Российские моряки с теплохода Sea Alexa под флагом Танзании, стоящего в Пусане, которые просили помощи в получении долгов по зарплате, получили деньги, сообщил РИА Новости председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (РПСМ) Николай Суханов.
Ранее он сообщал, что судно иностранного судовладельца стоит в порту Пусана с 28 июля. Там 12 российских моряков, и шестеро из них обратились в РПСМ, сообщив о том, что им не выплачивают зарплату свыше двух месяцев. По их словам, сумма долга шестерым морякам — 22 тысячи долларов. РПСМ обратился к капитану порта.
"Шестеро моряков, которые списались с судна в Пусане, полностью получили деньги по конец августа, остальные — за два месяца, им обещали выдать остатки по приходу судна во Владивосток", — сказал Суханов.
По его словам, списавшихся моряков будут менять на новых.
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