СМИ: Трамп стал президентом из-за зависти к Гвен Стефани

Такая версия высказывается в фильме Майкла Мура "Фаренгейт 9/11", которое покажут на кинофестивале в Торонто. По данным Мура, в 2015 году Трамп узнал, что за свое шоу "Кандидат" на телеканале NBC он получает меньше, чем Стефани за судейство в "Голосе".

Для того, чтобы доказать, что он популярнее певицы, Трамп и сделал "фейковое объявление" о выдвижении в президенты. Мур не приводит источников, из которых он получил такие данные, однако PageSix отмечает, что Мур и Трамп работали с одним и тем же голливудским агентом.