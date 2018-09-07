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Делегация США назвала крымский референдум законным
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Делегация США назвала законным крымский референдум 

Lenta.ru 18 минут назад
Фото: РИА Новости
Представитель американской общественной организации «Центр гражданских инициатив» Сильвия Демарест признала законным референдум о статусе Крыма. Об этом она заявила во время визита на полуостров, передает в пятницу, 7 сентября, РИА Новости.
«Я юрист по образованию. Я понимаю, что произошедшее в Крыму в 2014 году было волеизъявлением народа и выражением права на самоопределение, что все было проведено в рамках закона», — сказала она.
Демарест пообещала рассказать о своих выводах на родине, а так же усомнилась в том, что Крым когда-нибудь вернется в состав Украины.
Делегация США из четырех человек пробудет на полуострове три дня.
Крым вошел в состав России по итогам всенародного голосования в марте 2014 года. Почти все жителей региона — 97 процентов — проголосовали за это решение. Большинство стран мира не признают итоги плебисцита, Киев называет присоединения Крыма оккупацией, Москва подчеркивает, что референдум был проведен с соблюдением всех международных норм.
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