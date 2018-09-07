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США увидели подготовку Асада к химатаке в Идлибе
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Американцы увидели подготовку Асада к химической атаке в Идлибе 

Lenta.ru + ещё 31 2 часа назад
Фото: Reuters
Американцы заподозрили правительство Сирии в намерениях использовать химическое оружие, сообщил специальный советник госсекретаря США Майка Помпео по Сирии Джим Джеффри. Его цитирует The Guardian.
По его словам, большое количество данных говорит о подготовке к химическим атакам в Идлибе. Джеффри также предупредил, что наступление на провинцию спровоцирует новую многотысячную волну беженцев.
«Я уверен, что у нас есть весьма и весьма прочные основания предупреждать об этом», — сказал он.
Он также заявил, что любые наступательные действия будут нежелательными и опрометчивыми.
По информации ABC News, ООН обеспокоена возможностью гуманитарной катастрофы и нового наплыва беженцев: пуститься в бегство может до 800 тысяч человек.
Правительственные войска и их союзники готовятся наступать на Идлиб, последний в Сирии район под контролем незаконных вооруженных формирований.
В Турции, недалеко от границы которой находится последний оплот повстанцев, уже укрылось более 3,5 миллиона сирийских беженцев. По словам Джеффри, Анкара заинтересована в деэскалации конфликта и пытается найти выход из ситуации. 7 сентября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган встретится в иранской столице Тегеране с российским коллегой Владимиром Путиным и президентом Ирана Хасаном Рухани. Как сообщает телеканал, на этой встрече может решиться судьба Идлиба.
США ранее выказали готовность «очень быстро ответить» в случае применения Дамаском химического оружия против повстанцев. Аналогичное заявление сделали представители вооруженных сил Франции.
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