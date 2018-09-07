Скрипаль сотрудничал с испанской разведкой

NYT: Скрипаль в последние годы сотрудничал с испанской разведкой

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль в течение последних лет оказывал содействие разведке Испании и встречался с ее сотрудниками на испанской территории. Об этом сообщила в четверг американская газета The New York Times.

Как отмечает издание, эту информацию подтвердил сотрудник испанской разведывательной службы, имя которого не приводится, а также журналист и писатель Фернандо Руэда, освещавший деятельность испанских властей.

"Он [Скрипаль] продолжал приезжать в Испанию", — приводятся в публикации слова Руэды.

Как пишет газета, он получил эту информацию от источников в разведке этой страны. В статье говорится, что Скрипаль в последние годы несколько раз встречался в Испании с лицами, работавшими на разведку.

Издание приводит слова не названного по имени "бывшего шефа полиции" в Испании, который сказал, что Скрипаль мог предоставлять властям этой страны информацию о российской организованной преступности. Газета констатирует, что Скрипаль был завербован британскими разведслужбами, когда работал в Испании в середине 1990-х годов.

В публикации также сообщается, что в 2012 году Скрипаль ездил в Прагу, где встречался с сотрудниками разведки Чехии. В 2016 году он ездил в Таллин и встречался с сотрудниками эстонских разведслужб. Как отмечает издание, в этих двух случаях поездки были санкционированы британской службой внешней разведки МИ-6.

На встречах в Праге и Таллине Скрипаль рассказывал о работе российской разведки и, как отмечается издание, "потенциально предоставил информацию, на основе которой были выдворены сотрудники, работавшие под прикрытием". "Это помогло в нашей работе", — приводит газета слова источника из числа европейских дипломатов.

Об отравлении в Солсбери

По версии британской стороны, 4 марта Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию боевого нервно— паралитического вещества семейства "Новичок". Лондон выступил с утверждением, что Москва с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту.

Россия категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало. Специалисты из британской военной химлаборатории в Портон-Дауне так и не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.