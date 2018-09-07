Жена выгнала Бориса Джонсона из дома

Жена Бориса Джонсона выгнала его из дома за измену

Экс-глава МИД Великобритании и бывший мэр Лондона Борис Джонсон больше не живет под одной крышей со своей супругой Мариной Уилер и не появляется вместе с ней в обществе, сообщает ТАСС со ссылкой на британский таблоид The Sun. По его данным, жена выгнала Джонсона из дома за очередную измену. Супруги, у которых четверо взрослых детей, за 25 лет брака расстаются уже в третий раз.

Уилер — успешная правозащитница и адвокат. Как пишет таблоид, она уже выставляла Джонсона за дверь в 2004 и 2010 годах. Причиной были его романы с журналисткой Петронеллой Уайатт и искусствоведом Хелен Макинтайр. От последней у Джонсона, по слухам, есть ребенок. Несмотря на это, оба раза Уилер прощала неверного мужа и принимала его обратно. Однако, по словам старшей дочери Джонсона Лары, третьего шанса бывшему главе британской дипломатии уже не дадут.

Газета отмечает, что очередной семейный скандал грозит дорого обойтись 54-летнему политику. Произошедшее явно не прибавит Джонсону популярности в рядах Консервативной партии , в лидеры которой его прочат политические противники нынешней главы тори Терезы Мэй

Кроме того, Джонсон, по всей видимости, лишился советника и верного союзника, которым для него долгие годы была жена. По словам друзей семьи, он никогда не принимал важных политических решений, предварительно с ней не посоветовавшись.