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Жена выгнала Бориса Джонсона из дома
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Жена Бориса Джонсона выгнала его из дома за измену 

BFM.RU + ещё 4 1 час назад
Фото: Reuters
Экс-глава МИД Великобритании и бывший мэр Лондона Борис Джонсон больше не живет под одной крышей со своей супругой Мариной Уилер и не появляется вместе с ней в обществе, сообщает ТАСС со ссылкой на британский таблоид The Sun. По его данным, жена выгнала Джонсона из дома за очередную измену. Супруги, у которых четверо взрослых детей, за 25 лет брака расстаются уже в третий раз.
Уилер — успешная правозащитница и адвокат. Как пишет таблоид, она уже выставляла Джонсона за дверь в 2004 и 2010 годах. Причиной были его романы с журналисткой Петронеллой Уайатт и искусствоведом Хелен Макинтайр. От последней у Джонсона, по слухам, есть ребенок. Несмотря на это, оба раза Уилер прощала неверного мужа и принимала его обратно. Однако, по словам старшей дочери Джонсона Лары, третьего шанса бывшему главе британской дипломатии уже не дадут.
Газета отмечает, что очередной семейный скандал грозит дорого обойтись 54-летнему политику. Произошедшее явно не прибавит Джонсону популярности в рядах Консервативной партии, в лидеры которой его прочат политические противники нынешней главы тори Терезы Мэй.
Кроме того, Джонсон, по всей видимости, лишился советника и верного союзника, которым для него долгие годы была жена. По словам друзей семьи, он никогда не принимал важных политических решений, предварительно с ней не посоветовавшись.
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