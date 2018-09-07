Хейли посоветовала России не играть против США

По ее словам, президенту Сирии Башару Асаду и его российским и иранским партнерам не стоит "делать ставку" на ответные действия США.

Она также добавила, что США "не бросят" сирийский народ и продолжат "давить на ложь сирийских властей".