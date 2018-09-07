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Хейли посоветовала России не играть против США
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Хейли посоветовала России не играть против США 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Rainier Ehrhardt/AP
Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что России, Сирии и Иране не стоит играть против Вашингтона. Об этом сообщает РИА "Новости".
По ее словам, президенту Сирии Башару Асаду и его российским и иранским партнерам не стоит "делать ставку" на ответные действия США.
Она также добавила, что США "не бросят" сирийский народ и продолжат "давить на ложь сирийских властей".
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона предложила США назвать список целей, которые Пентагон определил для возможного удара по Сирии.
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