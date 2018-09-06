Итальянские студенты почтили память Захарченко

Итальянские студенты почтили память погибшего главы ДНР Захарченко

Студенты из Италии в Турине почтили память погибшего главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Александра Захарченко . Об этом говорится на сайте Министерства иностранных дел ДНР.

«Сегодня, 6 сентября, в Турине прошла встреча студентов, посвящённая памяти Александра Захарченко​​​. Инициатором мероприятия выступил руководитель Представительского центра ДНР в Италии Маурицио Марроне», — отмечается в сообщении.

Как уточнили в МИД республики, студенты высших учебных заведений Италии собрались возле памятника жертвам Второй Мировой войны в Турине. Между двумя флагами ДНР учащиеся расположили портрет погибшего главы республики. Его память почтили минутой молчания.

«Ещё одна встреча, посвящённая трагическим событиям в Донецкой народной республике, пройдёт в Вероне, 8 сентября», — добавили в ведомстве.

1 сентября в Донбассе и Крыму прошли траурные акции памяти Захарченко.

2 сентября в центре Донецка завершилась церемония прощания с лидером ДНР, на которую собрались более 120 тысяч человек.