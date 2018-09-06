Пушилин поведал о расследовании убийства Захарченко

Пушилин рассказал о ходе расследования убийства Захарченко

Полпред самопровозглашённой Донецкой народной республики в контактной группе Денис Пушилин рассказал в беседе с RT о ходе расследования убийства главы ДНР Александра Захарченко

«Для расследования теракта, в результате которого был убит наш лидер Александр Захарченко, в ДНР создан оперативный штаб. Сотрудниками MГБ ведётся следствие, прорабатываются все возможные версии организации и совершения теракта. Участие украинских спецслужб рассматривается в первую очередь», — сказал он.

По его мнению, именно официальный Киев нацелен на дестабилизацию внутриполитической обстановки в ДНР, срыв Минских соглашений, эскалацию вооружённого конфликта на линии разграничения.

«Информация, полученная в результате оперативно-разыскных мероприятий, в интересах следствия не разглашается. Тем не менее, очевидно, что малейшие зацепки быстро отрабатываются, по любым публичным обращениям взаимодействие с населением происходит оперативно. Это ещё раз подтверждает, как сплотилась Республика. С начала конфликта мы вместе многое пережили, выносливо проходим и этот сложнейший период трагических испытаний», — добавил Пушилин.

Ранее Россия призвала провести международное расследование под эгидой ОБСЕ

Александр Захарченко погиб в результате взрыва в ресторане в центре Донецка 31 августа.