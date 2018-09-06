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Пушилин поведал о расследовании убийства Захарченко
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Пушилин рассказал о ходе расследования убийства Захарченко 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Полпред самопровозглашённой Донецкой народной республики в контактной группе Денис Пушилин рассказал в беседе с RT о ходе расследования убийства главы ДНР Александра Захарченко.
«Для расследования теракта, в результате которого был убит наш лидер Александр Захарченко, в ДНР создан оперативный штаб. Сотрудниками MГБ ведётся следствие, прорабатываются все возможные версии организации и совершения теракта. Участие украинских спецслужб рассматривается в первую очередь», — сказал он.
По его мнению, именно официальный Киев нацелен на дестабилизацию внутриполитической обстановки в ДНР, срыв Минских соглашений, эскалацию вооружённого конфликта на линии разграничения.
«Информация, полученная в результате оперативно-разыскных мероприятий, в интересах следствия не разглашается. Тем не менее, очевидно, что малейшие зацепки быстро отрабатываются, по любым публичным обращениям взаимодействие с населением происходит оперативно. Это ещё раз подтверждает, как сплотилась Республика. С начала конфликта мы вместе многое пережили, выносливо проходим и этот сложнейший период трагических испытаний», — добавил Пушилин.
Ранее Россия призвала провести международное расследование под эгидой ОБСЕ.
Александр Захарченко погиб в результате взрыва в ресторане в центре Донецка 31 августа.
RT на русском: последние новости
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