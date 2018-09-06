Британия не предоставила новых сведений по Скрипалям

Британия не предоставила дополнительных сведений по делу Скрипалей

"Никаких дополнительных материалов, пояснений, запросов нами не получено. Британская сторона в очередной раз заявляет, что ждет от России "ответов", но при этом забывает задать вопросы. В целом, как мы уже отмечали, Лондон, выдвигая обвинения в адрес России, отказывается от какого-либо взаимодействия, предпочитая разговаривать языком ультиматумов. Последний пример — в ходе состоявшейся 5 сентября в Форин-офисе беседы временному поверенному в делах России в Великобритании Ивану Володину не было даже позволено ответить на британский демарш, задать уточняющие вопросы, изложить российское видение ситуации", — сказал представитель посольства.

Он отметил, что, несмотря на заверения британцев в заинтересованности в сохранении диалога, на деле посольство РФ видит "лишь монолог, к тому же сопровождающийся прямо оскорбительными выпадами".

"На этот раз грань приличий перешел госминистр МВД по вопросам безопасности Бен Уоллес. Кстати, именно он в июле говорил, что "ждет звонка от русских", но направленное посольством в его адрес предложение провести встречу для обсуждения инцидентов в Солсбери и Эймсбери оставил без ответа", — сказал пресс-секретарь посольства.

"Россия с самого начала была открыта к сотрудничеству с британской стороной в расследовании инцидента в Солсбери. Мы не отказываемся от этой позиции и сейчас. Готовы к взаимодействию, как только получим из Лондона официальный запрос", — указал он.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.