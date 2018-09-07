Турция нашла способ защититься от США

Правительство Турции потребовало от экспортеров переводить большую часть валютной выручки в лиры, чтобы поддержать национальную валюту. Об этом говорится в указе кабинета министров, пишет Reuters

Теперь экспортеры должны будут конвертировать в лиры 80 процентов от полученной выручки, сказано в документе. На это им дается 180 дней с момента зачисления средств на счет. Такая мера будет действовать ближайшие шесть месяцев, после чего власти рассмотрят возможность продления.

Министр финансов Берат Албайрак уже провел встречу с ведущими экспортерами, после которой пообещал учесть их основные требования.

Опрошенные изданием экономисты отмечают, что такой подход может негативно сказаться на компаниях, закупающих сырье за границей или имеющих валютный долг. «Возникнет проблема, когда наступит дата погашения кредита или вам понадобится купить сырье за иностранную валюту», — заявил представитель Союза торговых палат и товарных бирж Турции Шереф Файят.

Другой собеседник подсчитал, что выполнение требований правительства обойдется экспортерам в 3-4 миллиарда долларов в ближайшие полгода.