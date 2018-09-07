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Лондон пообещал не оставить Россию «безнаказанной»
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Лондон пообещал не оставить Россию «безнаказанной» по делу Скрипалей 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Британская полиция имеет достаточно доказательств, чтобы выдвинуть обвинения в покушении на убийство двум подозреваемых по "делу Скрипалей", заявил посол Великобритании в РФ Лори Бристоу.
В пятницу в посольстве Великобритании в Москве посол проводит брифинг для дипломатического корпуса о расследовании "дела Скрипалей".
"Британская полиция имеет достаточно доказательств для того, чтобы выдвинуть обвинения Александру Петрову и Руслану Боширову в покушении на убийство Сергея и Юлии Скрипаль, а также детектива Ника Бэйли", — приводит слова Бристоу официальный Twitter-аккаунт посольства Великобритании в РФ.
По словам посла, "разведывательные службы Великобритании располагают доказательствами о связи Боширова и Петрова с ГРУ".
"ГРУ — организация с четкой субординацией. Операция почти наверняка была утверждена на высшем уровне российского государства", — говорится в сообщении.
Посол отметил, что "Великобритания будет и дальше продолжать работать с партнерами, чтобы показать, что действия тех, кто подрывает международные нормы, не останутся безнаказанными". "Преступное поведение ГРУ нарушает нормы международного права и режим нераспространения", — подчеркнул он.
Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.
Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.
Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.
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