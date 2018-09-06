Россия закроет небо и другие события дня

Главные события четверга

Назван новый пресс-секретарь Медведева

В Британии представили видео по делу Скрипалей

Юлии Скрипалей. Издание The Daily Mail опубликовало видеозапись с участием двух подозреваемых в отравлении Сергея

Киев подготовил реальный план разгрома ДНР

Воспользовавшись обстановкой в ДНР, вызванной убийством Захарченко, украинские силовики готовят прорыв на южном участке фронта. Подробный план этой операции получен и озвучен в Донецке, и надо признать, что он выглядит вполне реалистичным. Однако предотвратить наступление ВСУ довольно просто. Что для этого нужно?

Крым удивил прибывших американцев

Американскую делегацию общественников, находящуюся с визитом в Крыму, впечатлили новый терминал международного аэропорта "Симферополь" и местные дороги, заявила представитель делегации, член Демократического клуба Санта Клары Кэтрин Мец.

Вдова Захарченко выступила с заявлением

Россия закроет небо

Россия заранее предупредила международное сообщество об опасности полетов и мореплавания в районе учений «Восток-2018».

Орешкин расстроил россиян

Минэкономразвития ожидает , что антироссийские санкции сохранятся как минимум до 2024 года. Такие условия заложены в макропрогноз развития российской экономики.

Названа богатейшая семья России

Главный оппозиционер ДНР замечен в Москве

Самойлова сделала заявление после слов об эмиграции

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Певица Юлия Самойлова , представлявшая Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2018 году, сделала новое заявление после слов о готовности эмигрировать в Европу.