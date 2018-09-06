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Россия закроет небо и другие события дня
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Главные события четверга 

Рамблер 1 час назад

Назван новый пресс-секретарь Медведева

Наталья Тимакова подтвердила намерение покинуть пост пресс-секретаря премьер-министра России Дмитрия Медведева, вместо нее эту должность займет первый заместитель главного редактора агентства «Россия сегодня» Олег Осипов.

В Британии представили видео по делу Скрипалей

Издание The Daily Mail опубликовало видеозапись с участием двух подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей.

Киев подготовил реальный план разгрома ДНР

Воспользовавшись обстановкой в ДНР, вызванной убийством Захарченко, украинские силовики готовят прорыв на южном участке фронта. Подробный план этой операции получен и озвучен в Донецке, и надо признать, что он выглядит вполне реалистичным. Однако предотвратить наступление ВСУ довольно просто. Что для этого нужно?

Крым удивил прибывших американцев

Американскую делегацию общественников, находящуюся с визитом в Крыму, впечатлили новый терминал международного аэропорта "Симферополь" и местные дороги, заявила представитель делегации, член Демократического клуба Санта Клары Кэтрин Мец.

Вдова Захарченко выступила с заявлением

Вдова лидера ДНР Александра Захарченко пообещала отомстить за его убийство.

Россия закроет небо

Россия заранее предупредила международное сообщество об опасности полетов и мореплавания в районе учений «Восток-2018».

Орешкин расстроил россиян

Минэкономразвития ожидает, что антироссийские санкции сохранятся как минимум до 2024 года. Такие условия заложены в макропрогноз развития российской экономики.

Названа богатейшая семья России

Рейтинг богатейших семей России, составленный российской версией журнала Forbes, возглавила семья Гуцериевых.

Главный оппозиционер ДНР замечен в Москве

Бывший глава Совета безопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский находится в Москве. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил главный редактор издания «Украина.ру» Александр Чаленко.

Самойлова сделала заявление после слов об эмиграции

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Певица Юлия Самойлова, представлявшая Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2018 году, сделала новое заявление после слов о готовности эмигрировать в Европу.

Тренер сделал признание о «сбежавшей» Медведевой

Канадский тренер Брайан Орсер ответил на вопросы журналистов о работе с российской фигуристкой Евгенией Медведевой.
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