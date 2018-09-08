Лондон нашел «ключ» в «деле Скрипалей»

Лондон нашел «ключ» к расследованию «дела Скрипалей»

Спецслужбы Великобритании изучают поездки россиян Александра Петрова и Руслана Боширова в Женеву, сообщил источник в британском правительстве.

По паспортам Петрова и Боширова поездки не раз совершались в Женеву, в том числе в период переговоров по Сирии. С ноября 2017 года по февраль 2018 года были куплены билеты на девять рейсов в Женеву и обратно.

Также Петров и Боширов бывали в Париже, Амстердаме, Бергамо и других городах Европы.

После покушения на Скрипалей паспорта более не использовались, утверждает издание.

Напомним, Лондон предъявил фото двух граждан России, якобы причастных к отравлению Скрипалей.