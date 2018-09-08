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Лондон нашел «ключ» в «деле Скрипалей»
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Лондон нашел «ключ» к расследованию «дела Скрипалей» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 7 53 минуты назад
Фото: Reuters
Спецслужбы Великобритании изучают поездки россиян Александра Петрова и Руслана Боширова в Женеву, сообщил источник в британском правительстве.
По мнению Лондона, эти поездки являются «ключом» к расследованию «дела Скрипалей», передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Telegraph.
По паспортам Петрова и Боширова поездки не раз совершались в Женеву, в том числе в период переговоров по Сирии. С ноября 2017 года по февраль 2018 года были куплены билеты на девять рейсов в Женеву и обратно.
Также Петров и Боширов бывали в Париже, Амстердаме, Бергамо и других городах Европы.
В основном они летали на самолетах «Аэрофлота», реже — Air France и KLM.
После покушения на Скрипалей паспорта более не использовались, утверждает издание.
Напомним, Лондон предъявил фото двух граждан России, якобы причастных к отравлению Скрипалей.
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