Флакон из-под «Новичка» оказался подделкой

«Данный флакон является фейком (…) У нас таких флаконов нет, быть не может», — заявила собеседница агентства.

По ее словам, Nina Ricci сотрудничает с полицией, чтобы выяснить, откуда появилась такая подделка.

Компания также заверила клиентов, что приобретать товары под брендом Nina Ricci можно без каких-либо опасений. «С ними все в порядке», — добавила представитель PUIG.

5 сентября было обнародовано фото емкости с веществом, от которого пострадали Скрипали и еще двое британцев. Это прозрачный вертикальный парфюмерный флакон с пластиковым распылителем. На нем есть надпись Premier Jour Nina Ricci.

В тот же день Великобритания назвала имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей — Александр Петров и Руслан Боширов. На их арест выдан европейский ордер. Были также опубликованы их фото в аэропорту Гатвик и видео с камер в Лондоне.

В начале марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в сквере в городе Солсбери. Лондон считает, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом класса «Новичок». Британские власти обвинили Россию в причастности к отравлению. Москва все обвинения отвергла.