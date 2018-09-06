Обвиняемый в отравлении Скрипалей высказался

Сотрудник ФГУП НПО "Микроген" Александр Петров, чьё имя фигурирует в деле об отравлении в Солсбери, прокомментировал обвинения в свой адрес.
Петров отверг обвинения к причастности к нападению и заявил, что он «не то что в Лондон, а даже до Алтая не может доехать».
«Я ничего не знаю об этом и к истории со Скрипалём не имею никакого отношения. Это полное совпадение: я не то что в Лондон, я даже до Алтая не могу доехать. Работаю начальником участка в томском филиале НПО "Микроген" — научно-производственном объединении "Вирион"», — рассказал Петров RT.
Накануне в Лондоне назвали имена подозреваемых в атаке отравляющим веществом в Солсбери. По данным Лондона, исполнители покушения на Сергея и Юлию Скрипалей — сотрудники ГРУ Руслан Боширов и Александр Петров.