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Обвиняемый в отравлении Скрипалей высказался
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Обвиняемый в отравлении Скрипалей впервые высказался 

Рамблер 3 часа назад
Сотрудник ФГУП НПО "Микроген" Александр Петров, чьё имя фигурирует в деле об отравлении в Солсбери, прокомментировал обвинения в свой адрес.
Петров отверг обвинения к причастности к нападению и заявил, что он «не то что в Лондон, а даже до Алтая не может доехать».
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«Я ничего не знаю об этом и к истории со Скрипалём не имею никакого отношения. Это полное совпадение: я не то что в Лондон, я даже до Алтая не могу доехать. Работаю начальником участка в томском филиале НПО "Микроген" — научно-производственном объединении "Вирион"», — рассказал Петров RT.
Накануне в Лондоне назвали имена подозреваемых в атаке отравляющим веществом в Солсбери. По данным Лондона, исполнители покушения на Сергея и Юлию Скрипалей — сотрудники ГРУ Руслан Боширов и Александр Петров.
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