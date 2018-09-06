Отдохнувший в Крыму депутат Рады опасается расправы

Украинский депутат опасается расправы после отдыха в Крыму

Украинский парламентарий от «Оппозиционного блока» Евгений Балицкий в ходе отдыха в Крыму выяснил, как относятся обитатели полуострова к референдуму за воссоединение с Россией 2014 года — и хотят ли крымчане вернуться в состав Украины

Беседуя с корреспондентом РИА ФАН , депутат Рады выразил опасения по поводу интервью российскому изданию:

«Я-то не против, но в наших условиях давать комментарии — можно до дома не доехать», — сказал Балицкий.

По его словам, большинство крымчан, с которыми удалось пообщаться депутату, отвечали, что не согласны с политикой, которая стала проводиться в результате государственного переворота:

Они против смены власти, против такого подхода к своему народу, когда можно таким неконституционным путем, сжигая покрышки, убивая людей, нарушая все конституционные нормы, творить то, что сотворили в 2014 году. И этим самым открыли ящик Пандоры! Ушел Крым, потом обвалилась экономика.

«Такая точка зрения у большинства, хотя есть и те, кто жалеет, что потерял украинское гражданство, — уточнил украинский депутат. — Но подавляющее большинство, к сожалению моему, как гражданина Украины, не собирается возвращаться и в большинстве своем рады».

Референдум можно оценивать по-разному, но то, что мнение людей в подавляющем большинстве за то, чтобы остаться в тех условиях, в которых они находятся сейчас, то есть под российским флагом, — это факт! — заключил Балицкий.