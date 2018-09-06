Ещё
Отдохнувший в Крыму депутат Рады опасается расправы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украинский депутат опасается расправы после отдыха в Крыму 

Ридус 1 час назад
Фото: соцсети
Украинский парламентарий от «Оппозиционного блока» Евгений Балицкий в ходе отдыха в Крыму выяснил, как относятся обитатели полуострова к референдуму за воссоединение с Россией 2014 года — и хотят ли крымчане вернуться в состав Украины.
Беседуя с корреспондентом РИА ФАН, депутат Рады выразил опасения по поводу интервью российскому изданию:
«Я-то не против, но в наших условиях давать комментарии — можно до дома не доехать», — сказал Балицкий.
По его словам, большинство крымчан, с которыми удалось пообщаться депутату, отвечали, что не согласны с политикой, которая стала проводиться в результате государственного переворота:
Они против смены власти, против такого подхода к своему народу, когда можно таким неконституционным путем, сжигая покрышки, убивая людей, нарушая все конституционные нормы, творить то, что сотворили в 2014 году. И этим самым открыли ящик Пандоры! Ушел Крым, потом обвалилась экономика.
«Такая точка зрения у большинства, хотя есть и те, кто жалеет, что потерял украинское гражданство, — уточнил украинский депутат. — Но подавляющее большинство, к сожалению моему, как гражданина Украины, не собирается возвращаться и в большинстве своем рады».
Референдум можно оценивать по-разному, но то, что мнение людей в подавляющем большинстве за то, чтобы остаться в тех условиях, в которых они находятся сейчас, то есть под российским флагом, — это факт! — заключил Балицкий.
Ридус: последние новости
Вдова Захарченко призналась ополченцам в желании отомстить Следователи опубликовали имена и фото подозреваемых в атаке в Солсбери Путин пока не планирует контактов с и.о. главы ДНР
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вдова Захарченко выступила с заявлением217
Россия закроет небо153
Британия объяснила нестыковки на фото в деле Скрипалей150
«Химатака» в Крыму: «Жжение на лице не проходило весь день»250
Названа причина эмиграции Самойловой278
Видео
04:42
«Химатака» в Крыму: «Жжение на лице не проходило весь день»
Общество
02:26
Киев подготовил реальный план разгрома ДНР
Украина Армия
03:14
«В Польшу унитазы мыть». Россияне о предательстве Самойловой
Шоу-бизнес
00:06
Самойлова эмигрирует из России
Шоу-бизнес Другое
01:15
Британия объяснила нестыковки на фото в деле Скрипалей
В мире
00:44
Обвиняемых в отравлении Скрипалей назвали сотрудниками ГРУ
В мире
00:43
«Руки-базуки» ударил девушку и пожалел
Шоу-бизнес Другое
05:21
Продукцию Порошенко нашли в магазинах США
В мире
01:39
Сегодня развод: что делят Петросян и Степаненко
Шоу-бизнес
04:42
Крым накроют кислотные дожди
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение