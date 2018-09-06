Юлия Скрипаль планирует вернуться в Россию

Двоюродная сестра Юлии Скрипаль рассказала о ее планах вернуться в Россию

"Я говорю: какие у тебя планы на будущее? Она сказала, что первоочередная задача — это вылечить папу (Сергея), чтобы он поправился. Как только он поправится, я (Юлия) собираюсь вернуться обратно домой, в Россию", — сказала Виктория Скрипаль.

Ранее Виктория Скрипаль трижды сообщала о звонках Юлии — в апреле и июле. Последний телефонный разговор Юлии и Виктории состоялся 24 июля.

По версии британской стороны, 4 марта Скрипали подверглись в Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок". Правительство Великобритании выступило с утверждением, что Россия с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало. Специалисты из британской военной химлаборатории в Портон-Дауне так и не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.