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Юлия Скрипаль планирует вернуться в Россию
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Двоюродная сестра Юлии Скрипаль рассказала о ее планах вернуться в Россию 

ТАСС + ещё 22 1 час назад
Фото: Reuters
Дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, — Юлия Скрипаль планирует вернуться в Россию после окончания лечения отца. Об этом на пресс-конференции в Москве сообщила ее двоюродная сестра Виктория Скрипаль.
"Я говорю: какие у тебя планы на будущее? Она сказала, что первоочередная задача — это вылечить папу (Сергея), чтобы он поправился. Как только он поправится, я (Юлия) собираюсь вернуться обратно домой, в Россию", — сказала Виктория Скрипаль.
Ранее Виктория Скрипаль трижды сообщала о звонках Юлии — в апреле и июле. Последний телефонный разговор Юлии и Виктории состоялся 24 июля.
По версии британской стороны, 4 марта Скрипали подверглись в Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок". Правительство Великобритании выступило с утверждением, что Россия с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало. Специалисты из британской военной химлаборатории в Портон-Дауне так и не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.
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