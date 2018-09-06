Нестыковкам на фото в деле Скрипалей нашли объяснение

Венедиктов нашел объяснение нестыковкам на фото подозреваемых в деле Скрипалей

«Разобрались. 1. Это проходы после таможни в аэропорту Гэтвика. 2. Их восемь в ряд. 3. Ракурсы камер разные. 4. Отметки красным справа внизу на стенах коридоров разные. Следовательно коридоры разные», — написал Венедиктов на своей странице в Instagram. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алексей Венедиктов (@aavst) 6 Сен 2018 в 1:39 PDT

По словам главреда «Эха Москвы», подозреваемые на фото «идут параллельно двумя коридорами-турникетами на выход».

«С учетом опоздания самолета и посадки в 15.34, время 16.22 бьется (они без багажа)», — добавил он.

Венедиктов также согласился с пользователем Twitter Иваном Шукшиным, написавшим: «Коридоры параллельны, на многоканальной записи камер просто взяли стоп-кадр (на котором видны оба), да и все».

«Прилетели, прошли таможню, дошли вместе до коридорчиков, один пошел по одному, другой по другому, после них снова пошли вместе», — добавил Шукшин.

«Вы абсолютно правы. Мой сын вчера там прилетал и проходил. Описал мне все подробно», — ответил ему Венедиктов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на нестыковки в представленной Лондоном информации о подозреваемых в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Представитель российского внешнеполитического ведомства указала, что так называемые подозреваемые в отравлении Скрипалей на разных скриншотах с камер видеонаблюдения были сняты на идентичном фоне в одно и то же время. По ее словам, это либо наложенные сверху снимка дата и время, либо это сотрудники ГРУ, научившиеся «ходить одновременно», но попавшие на два разных снимка.

До этого российские блогеры также прокомментировали нестыковки на снимках. В частности, они указывали, что время снимка одинаковое вплоть до секунды.