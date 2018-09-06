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Австрия призвала ЕС к диалогу с Россией по Сирии
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МИД Австрии: ЕС должен начать диалог с Россией и США по урегулированию в Сирии 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Европейский союз должен начать диалог с Россией и США по вопросу сирийского урегулирования. Об этом заявила в четверг министр по делам Европы, интеграции и внешних сношений Австрии Карин Кнайсль на правах председателя в Совете ЕС.
"Мы [ЕС] должны начать диалог с США и Россией по ситуации, которая развивается в Сирии", — приводит пресс-служба австрийского МИД заявление Кнайсль по итогам переговоров с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини в Брюсселе.
По словам главы МИД Австрии, положительным развитием в этом вопросе могут стать совместные переговоры глав внешнеполитических ведомств США, России и верховного представителя ЕС на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. "В прямом контакте с госсекретарем [США Майклом] Помпео, [министром иностранных дел России Сергеем] Лавровым нам надо искать решение сирийского конфликта. Мы все заинтересованы в прекращении кровопролития. Речь идет о возвращении беженцев, гуманитарной помощи и восстановлении", — подчеркнула Кнайсль.
Австрия председательствует в Совете ЕС с 1 июля по 31 декабря этого года. Как заявлял канцлер Австрии Себастьян Курц, в этом статусе Вена намерена прикладывать максимум усилий для налаживания хороших отношений между Евросоюзом и Россией, подчеркивая при этом, что с Москвой нужно сотрудничать по всем вопросам международной повестки дня. "Россия — важнейший фактор безопасности и стабильности в Европе и в мире, поэтому Австрия будет стремиться работать с целью поддержания отношений ЕС — Россия на основе пяти принципов и во имя укрепления диалога ЕС — Россия", — сказано в программе кабинета министров Австрии на время председательства.
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