В Киеве захотели заплатить за живого Захарченко

В Киеве заявили о готовности заплатить за живого Захарченко

Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука прокомментировал обвинения в адрес руководства страны в убийстве главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко , передает РИА "Новости" "Уверен, если бы была возможность, Украина заплатила бы не один миллион долларов, чтобы получить Захара живым и здоровым", — сказал Тука. Он также подчеркнул, что Захарченко "очень много знал". Ранее полномочный представитель российской стороны в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что российская сторона требует открытого и объективного международного расследования убийства Захарченко.