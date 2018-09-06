Ещё
В Киеве захотели заплатить за живого Захарченко
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Киеве заявили о готовности заплатить за живого Захарченко 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука прокомментировал обвинения в адрес руководства страны в убийстве главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, передает РИА "Новости".
"Уверен, если бы была возможность, Украина заплатила бы не один миллион долларов, чтобы получить Захара живым и здоровым", — сказал Тука.
Он также подчеркнул, что Захарченко "очень много знал".
Ранее полномочный представитель российской стороны в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что российская сторона требует открытого и объективного международного расследования убийства Захарченко.
Газета.Ru: последние новости
В Британии показали флакон из-под "Новичка" В Раде попросили СБУ проверить контакты отдохнувшего в Крыму украинского депутата Пограничники на Украине задержали молдаванина из-за георгиевской ленты
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Химатака» в Крыму: «Жжение на лице не проходило весь день»167
Названа причина эмиграции Самойловой249
Интернет ждет глобальный сбой
Пока вы спали: Счета россиян заблокируют по закону37
Киев подготовил реальный план разгрома ДНР344
Видео
04:42
«Химатака» в Крыму: «Жжение на лице не проходило весь день»
Общество
02:26
Киев подготовил реальный план разгрома ДНР
Украина Армия
03:14
«В Польшу унитазы мыть». Россияне о предательстве Самойловой
Шоу-бизнес
00:06
Самойлова эмигрирует из России
Шоу-бизнес Другое
00:44
Обвиняемых в отравлении Скрипалей назвали сотрудниками ГРУ
В мире
05:21
Продукцию Порошенко нашли в магазинах США
В мире
01:39
Сегодня развод: что делят Петросян и Степаненко
Шоу-бизнес
04:42
Крым накроют кислотные дожди
Общество Происшествия
01:03
Майор объявил фекальную войну фирме из Екатеринбурга
Происшествия
00:50
Названа причина эмиграции Самойловой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение