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Франция приготовилась к удару по Сирии
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Франция заявила о готовности нанести удары по Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Начальник главного штаба Вооруженных сил Франции генерал Франсуа Лекуэнтр заявил о готовности Пятой республики нанести удары по Сирии в случае использования химического оружия в провинции Идлиб.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты и весь мир «очень рассердятся» в случае начала кровопролития в сирийском Идлибе.
Также Трамп предостерег президента Сирии Башара Асада от военной операции в Идлибе. При этом и США, и ООН признают, что в Идлибе сконцентрировано не менее 10 тыс. террористов.
В среду глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва видит подспудное желание Вашингтона вывести группировку «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) из-под удара в Сирии. ористов.
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