Франция приготовилась к удару по Сирии

Франция заявила о готовности нанести удары по Сирии

Начальник главного штаба Вооруженных сил Франции генерал Франсуа Лекуэнтр заявил о готовности Пятой республики нанести удары по Сирии в случае использования химического оружия в провинции Идлиб

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты и весь мир «очень рассердятся» в случае начала кровопролития в сирийском Идлибе.