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На Украине задержали молдаванина с георгиевской лентой
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Пограничники на Украине задержали молдаванина из-за георгиевской ленты 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украинские пограничники задержали гражданина Молдавии из-за георгиевской ленты в салоне автомобиля, передает РИА "Новости".
Инцидент произошел в пункте пропуска "Паланка" на границе Украины и Молдавии.
"Гражданин Молдавии, который ехал за рулем авто, не смог объяснить пограничникам, с какой целью он едет в нашу страну и почему у него есть символика, которая запрещена на территории Украины", — сообщили в пограничной службе страны.
Отмечается, что мужчина попытался подкупить пограничников, после чего его передали сотрудникам национальной полиции Украины. В связи с произошедшим ему запретили въезд на территорию страны на три года.
Ранее сообщалось, что украинские пограничники не пропустили на территорию страны двух россиян, которые отказались снять со своих чемоданов георгиевские ленты.
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