На Украине задержали молдаванина с георгиевской лентой

Пограничники на Украине задержали молдаванина из-за георгиевской ленты

Инцидент произошел в пункте пропуска "Паланка" на границе Украины и Молдавии.

"Гражданин Молдавии, который ехал за рулем авто, не смог объяснить пограничникам, с какой целью он едет в нашу страну и почему у него есть символика, которая запрещена на территории Украины", — сообщили в пограничной службе страны.

Отмечается, что мужчина попытался подкупить пограничников, после чего его передали сотрудникам национальной полиции Украины. В связи с произошедшим ему запретили въезд на территорию страны на три года.

Ранее сообщалось, что украинские пограничники не пропустили на территорию страны двух россиян, которые отказались снять со своих чемоданов георгиевские ленты.