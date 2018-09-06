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Украинских политиков уличили в тайных поездках в Крым
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«Химатака» в Крыму: «Жжение на лице не проходило весь день»

В Крыму заявили, что украинские политики «втихаря» ездят на полуостров 

RT на русском 1 час назад
Фото: ТАСС
Глава комитета парламента Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил, что украинские политики и чиновники тайно ездят в Крым на отдых.
«Они не сторонятся Крыма. Они втихаря ездили, ездят и будут ездить. Приезжают они конечно не через пункты пропуска на севере Крыма, а прилетают через Москву. У многих чиновников и депутатов есть в Крыму своя недвижимость, многие из них сюда приезжают, и не только летом», — приводит РИА Новости слова Черняка.
По его словам, украинские политика сами видят, что регион развивается, а его жители решили связать будущее с Россией.
>> «Крым? Какой возврат, вы что?»
Ранее депутат Верховной рады Украины Евгений Балицкий отдохнул в Крыму и рассказал, почему жители региона проголосовали на референдуме за вхождение полуострова в состав России.
Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко во время заседания парламента призвала СБУ проверить контакты Балицкого в Крыму.
RT на русском: последние новости
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Комментарии24
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