Украинские политики втихаря ездят в Крым

В Крыму заявили, что украинские политики «втихаря» ездят на полуостров

Глава комитета парламента Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил, что украинские политики и чиновники тайно ездят в Крым на отдых.

«Они не сторонятся Крыма. Они втихаря ездили, ездят и будут ездить. Приезжают они конечно не через пункты пропуска на севере Крыма, а прилетают через Москву. У многих чиновников и депутатов есть в Крыму своя недвижимость, многие из них сюда приезжают, и не только летом», — приводит РИА Новости слова Черняка.

По его словам, украинские политика сами видят, что регион развивается, а его жители решили связать будущее с Россией.