Ещё
Украинские политики втихаря ездят в Крым
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Крыму заявили, что украинские политики «втихаря» ездят на полуостров 

RT на русском 29 минут назад
Фото: ТАСС
Глава комитета парламента Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил, что украинские политики и чиновники тайно ездят в Крым на отдых.
«Они не сторонятся Крыма. Они втихаря ездили, ездят и будут ездить. Приезжают они конечно не через пункты пропуска на севере Крыма, а прилетают через Москву. У многих чиновников и депутатов есть в Крыму своя недвижимость, многие из них сюда приезжают, и не только летом», — приводит РИА Новости слова Черняка.
По его словам, украинские политика сами видят, что регион развивается, а его жители решили связать будущее с Россией.
Ранее депутат Верховной рады Украины Евгений Балицкий отдохнул в Крыму и рассказал, почему жители региона проголосовали на референдуме за вхождение полуострова в состав России.
Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко во время заседания парламента призвала СБУ проверить контакты Балицкого в Крыму.
RT на русском: последние новости
Трамп призвал выдать автора статьи о тайно противодействующих ему чиновниках в Белом доме При взрывах в Кабуле погибли 20 человек и 60 получили ранения В Раде призвали СБУ проверить контакты отдыхавшего в Крыму украинского депутата
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина эмиграции Самойловой92
Пока вы спали: Счета россиян заблокируют по закону34
Киев подготовил реальный план разгрома ДНР492
«В Польшу унитазы мыть». Россияне о предательстве Самойловой860
«Захарченко жив?»: Убийство назвали инсценировкой828
Видео
02:26
Киев подготовил реальный план разгрома ДНР
Украина Армия
03:14
«В Польшу унитазы мыть». Россияне о предательстве Самойловой
Шоу-бизнес
00:06
Самойлова эмигрирует из России
Шоу-бизнес Другое
00:44
Обвиняемых в отравлении Скрипалей назвали сотрудниками ГРУ
В мире
05:21
Продукцию Порошенко нашли в магазинах США
В мире
01:03
Майор объявил фекальную войну фирме из Екатеринбурга
Происшествия
00:50
Названа причина эмиграции Самойловой
Шоу-бизнес
01:00
«Противно и больно»: У родившей Кудрявцевой сдали нервы
Шоу-бизнес
00:09
Показано видео ударов ВКС РФ в Сирии
Армия Оружие
01:14
ВОЗ нашел угрозу для миллиарда человек
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение